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शिबू सोरेन के संघर्ष को मिले स्कूली किताबों में जगह, विधायक अरूप चटर्जी ने उठाई मांग

सीपीआई एमएल विधायक अरूप चटर्जी ने शिबू सोरेन के संघर्ष को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की. उन्होंने कहा कि उनके सपनों का झारखंड अभी अधूरा है.

Edited ByShailendra
Published: Aug 04, 2026, 11:27 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:27 PM IST
शिबू सोरेन के संघर्ष को मिले स्कूली किताबों में जगह, विधायक अरूप चटर्जी ने उठाई मांग
Image Credit: (File Photo) शिबू सोरेन के संघर्ष को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग: विधायक अरूप चटर्जी

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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