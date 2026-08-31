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विधायक जयराम महतो को मिलेगी अग्रिम जमानत? MP-MLA कोर्ट में कल होगी सुनवाई

विधायक जयराम महतो पर सरकारी काम में बाधा, लोकसेवक के साथ धक्का मुक्की, गाली-गलौज करने व धमकाने का आरोप है. इस मामले में उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, जिसे देखते हुए उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 31, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 07:05 PM IST
विधायक जयराम महतो को मिलेगी अग्रिम जमानत? MP-MLA कोर्ट में कल होगी सुनवाई
Image Credit: विधायक जयराम महतो की अग्रिम जमानत पर MP-MLA कोर्ट में कल सुनवाई होगी (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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