/विधायक जयराम महतो को मिलेगी अग्रिम जमानत? MP-MLA कोर्ट में कल होगी सुनवाई

राज्य चुनें
झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के अध्यक्ष और डुमरी विधायक जयराम महतो की अग्रिम जमानत याचिका पर अब एमपी-एमएलए कोर्ट की विशेष अदालत में सुनवाई होगी. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने इस मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया है. वरिष्ठ अधिवक्ता शाहनवाज ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि विधायक जयराम महतो समेत अन्य आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी पर मंगलवार (01 सितंबर) को सुनवाई होगी.
जयराम महतो पर बड़ा पिछरी पंचायत की मुखिया यशोदा देवी के समर्थकों के साथ मारपीट करने का आरोप है. विधायक जयराम महतो पर आरोप है कि वह मुखिया यशोदा देवी के फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोपी गणेश दास की पैरवी करने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान बरवाअड्डा थाना परिसर में ही मुखिया समर्थकों से साथ उनकी बहस हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था. बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार के बयान पर 22 अगस्त को बरवाअड्डा थाना में विधायक जयराम महतो, सुशील मंडल, दिलीप चौधरी, राजकुमार मंडल, जितेंद्र हजारी, अजय दास, गोलक कुमार महतो, महेंद्र साव, रंजीत कुमार साव, राजेश महतो और त्रिपुरारी पांडेय सहित अन्य के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था.
प्राथमिकी में आरोप है कि गणेश दास को एक मामले में गिरफ्तार कर बरवाअड्डा थाना की हाजत में रखा गया था. उसकी गिरफ्तारी की जानकारी मिलने के बाद विधायक जयराम महतो करीब 40-50 समर्थकों के साथ थाना पहुंचे थे. आरोप है कि विधायक ने पुलिस पदाधिकारियों से अभद्र व्यवहार किया और अपने समर्थकों से हाजत में बंद गणेश दास को बाहर निकालने के लिए कहा. थाना प्रभारी के बयान पर विधायक जयराम महतो सहित अन्य पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. इसके पहले मुखिया के बेटे की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था. विधायक की शिकायत पर भी एक मामला दर्ज हुआ है.
घटना के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोपियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी. इसी मामले में अब विधायक जयराम महतो के अलावा सुशील मंडल उर्फ सुशील कुमार, महेंद्र साव और राजकुमार मंडल ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. अब कल यानी मंगलवार को MP-MLA कोर्ट की विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई होगी.