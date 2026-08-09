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JPSC छात्र आंदोलन के समर्थन में विधायक जयराम महतो का निर्जला उपवास, बोले- सरकार नहीं सुन रही छात्रों की आवाज

JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और धांधली के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 16वें दिन भी जारी है. राज्य सरकार आज फिर छात्रों के साथ और बातचीत करेगी. इससे पहले छात्रों के समर्थन विधायक जयराम महतो आज 24 घंटे का निर्जला उपवास कर रहे हैं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 09, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 10:12 AM IST
JPSC छात्र आंदोलन के समर्थन में विधायक जयराम महतो का निर्जला उपवास, बोले- सरकार नहीं सुन रही छात्रों की आवाज
Image Credit: JPSC छात्र आंदोलन के समर्थन में विधायक जयराम महतो का निर्जला उपवास (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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