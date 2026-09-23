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'परमानेंट तड़ीपार ही इलाज', योगेंद्र साव के आरोपों पर विधायक प्रदीप प्रसाद का पलटवार

योगेंद्र साव के आरोपों पर विधायक प्रदीप प्रसाद ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि उनका परमानेंट तड़ीपार ही इलाज है. बता दें कि कांग्रेस नेता योगेंद्र साव सांसद-विधायक पर लगातार आरोप लगा रहे हैं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 23, 2026, 10:35 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 10:35 PM IST
'परमानेंट तड़ीपार ही इलाज', योगेंद्र साव के आरोपों पर विधायक प्रदीप प्रसाद का पलटवार
Image Credit: विधायक प्रदीप प्रसाद (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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