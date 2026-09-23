'परमानेंट तड़ीपार ही इलाज', योगेंद्र साव के आरोपों पर विधायक प्रदीप प्रसाद का पलटवार

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पूर्व मंत्री सह बड़कागांव के पूर्व विधायक योगेंद्र साव की ओर से सांसद मनीष जायसवाल और सदर विधायक प्रदीप प्रसाद पर लगातार लगाए जा रहे आरोपों के बीच विधायक प्रदीप प्रसाद ने पलटवार किया है. उन्होंने योगेंद्र साव के बयानों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उनके राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन पर सवाल खड़े किए.
प्रदीप प्रसाद ने कहा कि योगेंद्र साव के बारे में कुछ कहना ही उन्हें हास्यास्पद लगता है. उन्होंने आरोप लगाया कि योगेंद्र साव का राजनीतिक जीवन लगातार विवादों से घिरा रहा है और उनके खिलाफ कई मामले रहे हैं. विधायक ने आरोप लगाया कि साव पर पैसा कमाने और जमीन हड़पने की प्रवृत्ति के आरोप लगते रहे हैं और अब वे दूसरे जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगा रहे हैं.
विधायक ने कहा कि साव विभिन्न दलों के नेताओं पर आरोप लगाते रहते हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि क्षेत्र में कंपनियों को डराने-धमकाने और ब्लैकमेल कर वसूली करने का काम किया जाता रहा है. हालांकि, ये सभी आरोप विधायक प्रदीप प्रसाद की ओर से लगाए गए हैं और इनके समर्थन में उन्होंने इस बयान में कोई दस्तावेज या विशिष्ट मामले का विवरण सार्वजनिक नहीं किया.
प्रदीप प्रसाद ने आगे दावा किया कि योगेंद्र साव आने वाले समय में आदिवासी जमीन से जुड़े किसी मामले में कानूनी कार्रवाई का सामना कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 'दूध का दूध और पानी का पानी' हो जाएगा.
विधायक ने योगेंद्र साव के '15 से 25' किए जाने के दावे पर भी सवाल उठाया और कहा कि विकास कार्यों का श्रेय लेने की होड़ चल रही है. उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर काम करने के बजाय आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति की जा रही है.
अपने बयान के अंत में प्रदीप प्रसाद ने योगेंद्र साव के लिए कई बार 'परमानेंट तड़ीपार' शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि उनके अनुसार यही इसका समाधान है.
रिपोर्ट: यदुवेंद्र मन्नू