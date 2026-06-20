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सरयू राय ने हेमंत सोरेन को दिया खुला समर्थन का ऑफर, कहा-कांग्रेस को छोड़ बनाएं सरकार

जमशेदपुर पूर्वी के विधायक और विधानसभा समिति के अध्यक्ष सरयू राय ने कोडरमा में समीक्षा बैठक के दौरान पत्रकारों से बातचीत में झारखंड के वर्तमान राजनीतिक हालात पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कांग्रेस के बिना सरकार बनाने का नया फार्मूला देते हुए जरूरत पड़ने पर समर्थन देने की बात कही.

Edited By:Saurabh Jha
Published: Jun 20, 2026, 07:30 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:30 PM IST
सरयू राय ने हेमंत सोरेन को दिया खुला समर्थन का ऑफर, कहा-कांग्रेस को छोड़ बनाएं सरकार
Image Credit: जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय

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Saurabh Jha

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सौरभ झा बिहार के रहने वाले हैं और अभी ज़ी न्यूज़ में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हैं.

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