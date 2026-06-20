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जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय विधानसभा समिति के अध्यक्ष के रूप में समीक्षा बैठक करने कोडरमा पहुंचे. वहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए राज्यसभा चुनाव के अप्रत्याशित नतीजे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की. सरयू राय ने एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बगैर कांग्रेस के सरकार बनाने का नया फार्मूला दिया है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर जरूरत पड़ी, तो वे खुद हेमंत सोरेन को अपना समर्थन देने के लिए तैयार हैं.
सरयू राय ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के बाद राज्य में नए राजनीतिक समीकरण तैयार होने की बात भले ही कही जा रही है, लेकिन फिलहाल बगैर कांग्रेस के सीएम हेमंत सोरेन सरकार चलाने का जोखिम नहीं उठाएंगे. उन्होंने कहा कि राज्य के अंदर कांग्रेस और जेएमएम के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसका सीधा असर राज्यसभा चुनाव में भी देखने को मिला है.
उन्होंने कहा कि चुनावी नतीजे के बाद कांग्रेस प्रत्याशी की हार को लेकर कांग्रेस और राजद आमने-सामने हैं. इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी राजद और माले नेताओं पर खुलेआम आरोप लगा रही है, जबकि दूसरी तरफ राजद और माले के नेता कांग्रेस नेताओं पर ही उंगली उठा रहे हैं.