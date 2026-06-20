जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय विधानसभा समिति के अध्यक्ष के रूप में समीक्षा बैठक करने कोडरमा पहुंचे. वहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए राज्यसभा चुनाव के अप्रत्याशित नतीजे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की. सरयू राय ने एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बगैर कांग्रेस के सरकार बनाने का नया फार्मूला दिया है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर जरूरत पड़ी, तो वे खुद हेमंत सोरेन को अपना समर्थन देने के लिए तैयार हैं.