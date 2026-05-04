वाह रे! सिस्टम, मोबाइल का टॉर्च जलाकर करवाया महिला का प्रसव, मां-बच्चे दोनों की मौत, तो भड़क गए बीजेपी नेता

Jharkhand News: झारखंड के सरायकेला-खरसांवा जिले के राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. लापरवाही के कारण प्रसव के दौरान एक गर्भवती महिला और उसके नवजात शिशु की मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में उस समय बिजली नहीं थी और मोबाइल फोन की टॉर्च की रोशनी में डिलीवरी कराने की कोशिश की जा रही थी. इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में आक्रोश है और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है. इस घटना के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार और स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

परिजनों के अनुसार, महिला पिछले दो-तीन दिनों से अस्पताल में भर्ती थी. जब प्रसव का समय आया, तब करीब दो-तीन घंटे से अस्पताल में बिजली गुल थी. इसके बावजूद पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई और मोबाइल की रोशनी में ही डिलीवरी कराने का प्रयास किया गया. अंधेरे में किए गए इस जोखिम भरे प्रयास के कारण पहले नवजात की और फिर मां की भी मौत हो गई.

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इस घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने झारखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर तीखा हमला बोला है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि कांग्रेस के समर्थन से बनी झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जहां मरीजों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं.

आदित्य साहू ने सरकार से मांग की है कि इस मामले में दोषी डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि लापरवाही के कारण मां और बच्चे की मौत हुई है, इसलिए संबंधित डॉक्टर को तत्काल बर्खास्त कर उसके खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजा जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी, इस तरह की घटनाएं दोहराई जाती रहेंगी और आम लोगों की सुरक्षा खतरे में बनी रहेगी.