मानसून सत्र में 'वन नेशन-वन इलेक्शन' बिल लाने वाली है मोदी सरकार? झारखंड में BJP-JMM के बीच बयानबाजी शुरू

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सोमवार (20 जुलाई) से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है. सूत्रों के अनुसार, मोदी सरकार इस मानसून सत्र में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल पेश कर सकती है. इसको लेकर झारखंड में सियासी खींचतान शुरू हो गई है. प्रदेश में विपक्ष की ओर से एक देश एक चुनाव से होने वाले फायदे गिनाए जा रहे हैं, वहीं सत्तापक्ष इस बिल की कमियों को रेखांकित करने में लगा है. वन नेशन वन इलेक्शन को बीजेपी देश की मांग और जरुरत बता रही है, जबकि कांग्रेस और जेएमएम इसके विरोध में है.
बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत महतो ने कहा कि 'वन नेशन-वन इलेक्शन' अगर हो जाता है तो कितनी व्यवस्था ठीक हो जाएगी. बार-बार होने वाले चुनावी खर्चे से हम बचेंगे और लोकतंत्र मजबूत होगा. भारत और मजबूत लोकतंत्र बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि एनडीए पूरी मुस्तैदी के साथ इस अधिनियम को लाने में पक्षधर हैं और दूसरे राजनीतिक दलों से भी हमारी अपील है. 'वन नेशन-वन इलेक्शन' पर झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी यह नहीं होने देगी.
डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि भाजपा जो चाहेगी, वह हो जाएगा क्या. 'वन नेशन-वन इलेक्शन' देश में पॉसिबल ही नहीं है. उन्होंने कहा कि मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर हथकंडे अपनाती है. 'वन नेशन-वन इलेक्शन' की जरूरत नहीं है. देश को महंगाई से राहत देने की जरूरत है. आपसी सौहार्द को बढ़ाने की जरूरत है. विकास की जरूरत है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से दी गई योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है और अपनी कोई योजना तो लाएं.
जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडेय ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा सिर्फ यही है कि एक बार मेगा इवेंट करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और चुनाव आयोग को मैनेज कर राज्य और केंद्र पर कब्जा जमा लें. वन नेशन वन इलेक्शन कहीं से भी व्यावहारिक नहीं है. कोई राज्य सरकार अगर अल्पमत में आ जाती है और सरकार गिर जाती है तो क्या वहां चुनाव नहीं होंगे? बहुत तरीके की व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है.