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मानसून सत्र में 'वन नेशन-वन इलेक्शन' बिल लाने वाली है मोदी सरकार? झारखंड में BJP-JMM के बीच बयानबाजी शुरू

One Nation-One Election News: 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल को लेकर झारखंड का सियासी पारा चढ़ गया है. बीजेपी जहां इसे देश की मांग और जरुरत बता रही है. वहीं, कांग्रेस और जेएमएम इसके विरोध में है.

Written ByDHIRAJ THAKUREdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 18, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:04 AM IST
मानसून सत्र में 'वन नेशन-वन इलेक्शन' बिल लाने वाली है मोदी सरकार? झारखंड में BJP-JMM के बीच बयानबाजी शुरू
Image Credit: मानसून सत्र में &#039;वन नेशन-वन इलेक्शन&#039; बिल लाने वाली है मोदी सरकार? (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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DHIRAJ THAKUR

DHIRAJ THAKUR

Resident Editor के तौर पर झारखंड में कार्यरत. दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री ली.  दो दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता से जुडे हैं. डेढ़ दशक तक दिल्ली में नेशनल चैनल में काम करने के बाद 12 वर्षो से जी बिहार झारखंड से जुड़े हैं. जी बिहार झारखंड के एसाइनमेंट हेड के रूप में भी काम कर चुके हैं. राजस्थान और दिल्ली ब्यूरो के बाद बिहार ब्यूरो हेड के रूप में भी काम करने का अनुभव. राजनीतिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.

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