मानसून सत्र में 'वन नेशन-वन इलेक्शन' बिल लाने वाली है मोदी सरकार? झारखंड में BJP-JMM के बीच बयानबाजी शुरू

बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत महतो ने कहा कि 'वन नेशन-वन इलेक्शन' अगर हो जाता है तो कितनी व्यवस्था ठीक हो जाएगी. बार-बार होने वाले चुनावी खर्चे से हम बचेंगे और लोकतंत्र मजबूत होगा. भारत और मजबूत लोकतंत्र बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि एनडीए पूरी मुस्तैदी के साथ इस अधिनियम को लाने में पक्षधर हैं और दूसरे राजनीतिक दलों से भी हमारी अपील है. 'वन नेशन-वन इलेक्शन' पर झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी यह नहीं होने देगी.