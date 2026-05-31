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Jharkhand Weather: झारखंड पहुंच गया मानसून? आज भी होगी बारिश! इन 11 जिलों में आंधी-ठनका का ऑरेंज अलर्ट जारी

Jharkhand Aaj Ka Mausam: मौसम विभाग ने 26 मई को मानसून के केरल पहुंचने की संभावना जताई गई थी, लेकिन उसमें देरी हुई. अब यह अगले चार-पांच दिनों में पहुंच सकता है. मानसून के भारत में पहुंचने से पहले ही झारखंड में आंधी-बारिश का दौर देखने को मिल रहा है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 31, 2026, 09:38 AM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

Jharkhand Weather Report Today: सोमवार से जून महीने की शुरुआत होने वाली है. आमतौर पर जून में देश में मानसून की एंट्री हो जाती है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मानसून पर नया अपडेट दिया है. आईएमडी के अनुसार, मानसून अगले 4-5 दिनों में केरल और लक्षद्वीप पहुंच सकता है. इससे सबसे मौसम विभाग ने 26 मई को मानसून के केरल पहुंचने की संभावना जताई गई थी, लेकिन उसमें देरी हुई. अब यह अगले चार-पांच दिनों में पहुंच सकता है. हालांकि, बिहार-झारखंड में अभी से प्री-मानसून की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं. प्रदेश में मई के आखिरी सप्ताह से आंधी-बारिश का दौर जारी है.

मौसम विभाग ने आज यानी रविवार (31 मई) को भी पूरे झारखंड में बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है. राजधानी रांची और उसके आसपास के इलाकों में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला-बदला दिख रहा है. यहां सुबह से ही आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं, जिससे मौसम सुहावना बना हुआ है. मौसम वैज्ञानिकों ने आज रांची समेत मध्य झारखंड के सभी जिलों में झमाझम बारिश होने का अनुमान जताया है. बरसात के दौरान तेज हवाओं के साथ गरज और चमक की चेतावनी दी गई है. 

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि रांची समेत मध्य झारखंड के सभी जिलों में बारिश के दौरान 60 से 70 किमी की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. कुछ इलाकों में ठनका (वज्रपात) और ओले गिरने की आशंका जताई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. जिन जिलों ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, उनमें- कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, खूंटी, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम शामिल हैं. इन जिलों के लोगों को खराब मौसम में घर पर ही रहने की सलाह दी गई है. इसके अलावा बाकी सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. ठनका और ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान पहुंच सकता है.

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