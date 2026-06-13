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Jharkhand Weather: मानसून आते ही बदल गया झारखंड का मौसम! आज 24 जिलों में आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट

Jharkhand Aaj Ka Mausam: मानसून ने जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, धनबाद, गिरिडीह और पूर्वी सिंहभूम के कई हिस्सों को कवर भी कर लिया है. आज (शनिवार, 13 जून) भी पूरे प्रदेश में काले-काले घने बादल देखने को मिल रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार, झारखंड के सभी हिस्सों में मानसून के प्रवेश करने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 13, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:24 AM IST
Jharkhand Weather: मानसून आते ही बदल गया झारखंड का मौसम! आज 24 जिलों में आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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