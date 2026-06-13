/Jharkhand Weather: मानसून आते ही बदल गया झारखंड का मौसम! आज 24 जिलों में आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट

Jharkhand Weather Report Today: झारखंड के उत्तरी हिस्से में मानसून पहुंच चुका है. मानसून पहुंचने से मौसम काफी सुहावना हो चुका है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, मानसून बंगाल की खाड़ी से होकर संताल परगना के रास्ते झारखंड में प्रवेश किया है. अब मानसून ने जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, धनबाद, गिरिडीह और पूर्वी सिंहभूम के कई हिस्सों को कवर भी कर लिया है. आज (शनिवार, 13 जून) भी पूरे प्रदेश में काले-काले घने बादल देखने को मिल रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार, झारखंड के सभी हिस्सों में मानसून के प्रवेश करने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं. कई सिस्टम बने हैं, जिससे झारखंड में बारिश होने की संभावना है. उत्तर पश्चिम राजस्थान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक निम्न दबाव की ट्रफ लाइन बनी हुई है.