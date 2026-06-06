/Jharkhand Weather: क्या झारखंड पहुंच गया मानसून? आज पूरे प्रदेश में होगी बारिश, इन 11 जिलों में तबाही की चेतावनी!

Jharkhand Weather Report Today: मानसून ने दक्षिणी राज्य केरल में दस्तक दे दी है. मौसम वैज्ञानिकों ने दो से तीन दिन के अंदर गोवा, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश के साथ-साथ दक्षिण-मध्य, पूर्व-मध्य और उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में पहुंचने की प्रबल संभावना जताई है. झारखंड में भले ही अभी तक मानसून की एंट्री नहीं हुई हो, लेकिन बारिश का दौर शुरू हो चुका है. मौसम विभाग ने आज (शनिवार, 6 जून) पूरे प्रदेश में बरसात होने की संभावना जताई है. मौसम विभाग के अनुसार, आज यानी शनिवार (6 जून) को राज्य के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है. कुछ जिलों में तेज हवाएं चलने और ठनका (वज्रपात) की संभावना जताई गई है.