/Jharkhand Weather: क्या झारखंड पहुंच गया मानसून? आज पूरे प्रदेश में होगी बारिश, इन 11 जिलों में तबाही की चेतावनी!

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Jharkhand Weather Report Today: मानसून ने दक्षिणी राज्य केरल में दस्तक दे दी है. मौसम वैज्ञानिकों ने दो से तीन दिन के अंदर गोवा, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश के साथ-साथ दक्षिण-मध्य, पूर्व-मध्य और उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में पहुंचने की प्रबल संभावना जताई है. झारखंड में भले ही अभी तक मानसून की एंट्री नहीं हुई हो, लेकिन बारिश का दौर शुरू हो चुका है. मौसम विभाग ने आज (शनिवार, 6 जून) पूरे प्रदेश में बरसात होने की संभावना जताई है. मौसम विभाग के अनुसार, आज यानी शनिवार (6 जून) को राज्य के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है. कुछ जिलों में तेज हवाएं चलने और ठनका (वज्रपात) की संभावना जताई गई है.
मौसम विशेषज्ञों ने आज देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज और धनबाद जिले में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है. इसके अलावा कुछ स्थानों पर ठनका गिरने की आशंका बनी हुई है. इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है. इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला जिले के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. बाकी सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट घोषित हो रखा है. यहां मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है.
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, राज्य में 9 जून तक मौसम का ऐसा ही उतार-चढ़ाव भरा रुख बना रह सकता है. खराब मौसम के दौरान लोगों को सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है. बारिश और गर्जन के समय सुरक्षित पक्के मकानों में शरण लेने को कहा है. मौसम विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार, वज्रपात के खतरे को कम करने के लिए आंधी-तूफान के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग बेहद सीमित करें.