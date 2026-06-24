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गुमला में मां ने दो मासूम बच्चों के साथ कुएं में लगाई छलांग, तीन मौतों से गांव में पसरा मातम

Gumla News: गुमला में दिल दहला देने वाली घटना बुधवार को सामने आई है. यहां पर एक मां ने दो मासूम बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगी दी. जिससे तीनों की मौत हो गई. तीन मौतों से गांव में मातम पसर गया है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 24, 2026, 09:51 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:51 PM IST
गुमला में मां ने दो मासूम बच्चों के साथ कुएं में लगाई छलांग, तीन मौतों से गांव में पसरा मातम
Image Credit: (Z News) गुमला में मां ने दो मासूम बच्चों के साथ कुएं में लगाई छलांगSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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