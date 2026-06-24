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गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र स्थित मनातू गांव से एक बेहद दर्दनाक और हृदयविदारक घटना सामने आई है. बुधवार को एक महिला ने अपने दो मासूम बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगाकर जान दे दी. इस दर्दनाक घटना में मां समेत दोनों बच्चों की मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है.
मृतकों की पहचान 27 वर्षीय परदेशनी कुमारी, उनके पांच वर्षीय पुत्र अंश उरांव और चार वर्षीय पुत्री आशमानी कुमारी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि परदेशनी कुमारी मानसिक रूप से अस्वस्थ थीं और उनका इलाज रांची के कांके स्थित मानसिक चिकित्सालय में चल रहा था.
परिजनों के अनुसार, बुधवार दोपहर परदेशनी कुमारी अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से यह कहकर निकली थीं कि वे पास के कुएं पर नहाने जा रही हैं. काफी समय बीत जाने के बाद भी जब वे वापस नहीं लौटीं तो परिवार के लोगों की चिंता बढ़ गई और उनकी खोजबीन शुरू की गई.
खोज के दौरान पति जगन्नाथ उरांव जब गांव के समीप स्थित कुएं के पास पहुंचे तो उन्हें कुएं के पानी में कपड़ा तैरता दिखाई दिया. आशंका होने पर ग्रामीणों को बुलाया गया. इसके बाद रस्सी और झागर की मदद से कुएं की तलाशी शुरू की गई. तलाशी के दौरान सबसे पहले पांच वर्षीय अंश उरांव का शव दिखाई दिया. बाद में महिला और उसकी चार वर्षीय पुत्री का शव भी कुएं से बाहर निकाला गया.
घटना की सूचना मिलते ही घाघरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
एक साथ बुझ गए तीन जीवन
मां और दो मासूम बच्चों की एक साथ मौत से मनातू गांव में मातम छा गया है. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है. ग्रामीणों के अनुसार, यह गांव की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है.
गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है. मानसिक रूप से अस्वस्थ बताई जा रही एक महिला ने अपने दो मासूम बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी. इस हृदयविदारक घटना में मां समेत तीन लोगों की मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.
रिपोर्ट: रणधीर निधि