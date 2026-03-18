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Hindi NewsJharkhandबोकारो में मां ने किया घर का बंटवारा तो भतीजे ने तान दी रिवॉल्वर; CCTV में कैद हुई खौफनाक वारदात

बोकारो में मां ने किया घर का बंटवारा तो भतीजे ने तान दी रिवॉल्वर; CCTV में कैद हुई खौफनाक वारदात

बोकारो में पारिवारिक बंटवारे को लेकर हुए विवाद युवक ने सरेआम रिवॉल्वर तान दी. ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. घटना की  सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 18, 2026, 02:26 PM IST
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बोकारो में मां ने किया घर का बंटवारा तो भतीजे ने तान दी रिवॉल्वर
बोकारो में मां ने किया घर का बंटवारा तो भतीजे ने तान दी रिवॉल्वर

झारखंड के बोकारो में चास थाने के राणा प्रताप नगर में पारिवारिक बंटवारे का मामला तब खूनी संघर्ष में तब्दील होते-होते बचा, जब एक युवक ने सरेआम रिवॉल्वर लेकर घरवालों को डराने और धमकाने पहुंच गया. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. घटना के पीछे घर की छत और बाउंड्री वॉल के निर्माण का विवाद बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि बूढ़ी मां ने घर का बंटवारा किया था. छत पर 10 इंच की पुरानी दीवार को तोड़कर दोनों पक्ष अपनी-अपनी 5-5 इंच की अलग दीवार बनाने पर सहमत थे. मंगलवार को जब राममिस्त्री काम करने पहुंचे तो किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया. 

एक पक्षकार सूरज राणा का आरोप है कि उसके चाचा दिनेश राणा और भाई आशुतोष राणा ने काम रुकवा दिया. बात इतनी आगे बढ़ गई कि चाचा और भतीजा आमने-सामने आ गए. आरोप है कि आशुतोष राणा इस बीच में बुलेट मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा और अचानक रिवॉल्वर निकाल लिया. रिवॉल्वर को वह लहराते हुए आगे बढ़ा था कि सामने सीसीटीवी कैमरे पर उसकी नजर पड़ी और वह ठिठक गया. उसके बाद वह वापस अंदर चला गया. 

सूचना मिलते ही चास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया. एहतियात के तौर पर पुलिस दोनों पक्षों से एक-एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर गई है.

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इस वारदात के बारे में थाना प्रभारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है और उसकी जांच की जा रही है. यदि हथियार के अवैध प्रदर्शन की पुष्टि होती है, तो संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है. 

रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा

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Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यू...और पढ़ें

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