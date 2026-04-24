4850 रुपये में सरकारी कर्मचारी कराएं अनलिमिटेड इलाज! झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी और टाटा AIG के बीच MoU साइन

Jharkhand News: स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि कर्मचारियों को स्वस्थ रखने का यह इकरारनामा है. ऐसा प्रावधान किसी भी राज्य में नहीं है. उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी राज्य सरकार के परिवार के अंग हैं और उनकी देखभाल करना स्वास्थ्य विभाग का काम है.
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Jharkhand State Arogya Society and Tata AIG: स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अजय कुमार सिंह की उपस्थिति में गुरुवार को एक एमओयू साइन किया गया. राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत यह एमओयू झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी एवं टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीच साइन हुआ. इसके तहत कर्मचारियों को पहले दिन से ही कैशलेश इलाज का लाभ मिलेगा. इस हेल्थ इश्योरेंस का प्रीमियम करीब 4850 रुपये होगा. इसमें कर्मचारियों को अनलिमिटेड स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी.
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इस मौके पर कहा कि कर्मचारियों को स्वस्थ रखने का यह इकरारनामा है. ऐसा प्रावधान किसी भी राज्य में नहीं है. उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी राज्य सरकार के परिवार के अंग हैं और उनकी देखभाल करना स्वास्थ्य विभाग का काम है.
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने आम जनता के लिए अबुआ हेल्थ कार्ड स्कीम लागू किया जिसके तहत 5 लाख तक की राशि स्वास्थ्य सुविधा के लिए दी जाती थी. अब उस राशि को बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है.
उन्होंने कहा कि हमने निजी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि इलाज के दौरान मौत होने पर डेड बॉडी को फ्री में छोड़ना होगा. विपक्ष के लोग अच्छा सुझाव देंगे नहीं और न काम करने देंगे. एक साल के अंदर 8 मेडिकल कॉलेज राज्य में लेकर हम आए हैं. रिम्स 2 को विवाद में फंसा दिया गया. झारखंड में साढ़े 7 हजार एएनएम और जीएनएम की बहाली जल्द होगी और डॉक्टरों की कमी नहीं होने दी जाएगी.
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