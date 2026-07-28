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झारखंड को मिला पहला हाई-टेक ड्राइविंग रिसर्च सेंटर, सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में टाटा मोटर्स के साथ MoU साइन

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विभाग को आगे भी हैवी व्हीकल्स के लिए लाइसेंस निर्गत करने की योजना बनाना होगा. प्राइवेट संस्थान में कोई मुफ्त में लाइसेंस, तो बना कर देगा नहीं, कुछ न कुछ तो चढ़ावा चढ़ाना ही पड़ता होगा. झारखंड जैसे गरीब राज्य में लोगों की ये भी सोच होती है कि ड्राइविंग के जरिए भी गुजारा कर लेंगे, पर इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस की भी आवश्यकता होगी.

Reported ByKumar Chandan
Published: Jul 28, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 05:46 PM IST
झारखंड को मिला पहला हाई-टेक ड्राइविंग रिसर्च सेंटर, सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में टाटा मोटर्स के साथ MoU साइन
Image Credit: (Photo-AI) झारखंड को मिला पहला हाई-टेक ड्राइविंग रिसर्च सेंटर

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