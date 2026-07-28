/झारखंड को मिला पहला हाई-टेक ड्राइविंग रिसर्च सेंटर, सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में टाटा मोटर्स के साथ MoU साइन

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झारखंड में सड़क सुरक्षा को पुख्ता करने और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में एक बड़ी पहल हुई है. प्रोजेक्ट भवन में सीएम हेमन्त सोरेन की उपस्थिति में परिवहन विभाग और टाटा मोटर्स लिमिटेड के बीच इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग, ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना जमशेदपुर में करने को लेकर एमओयू (MoU) किया गया. इस मौके पर सीएम है कुछ लाभुकों को ड्राइविंग लाइसेंस वितरित किया. साथ ही कई जिलों के उपायुक्तों से ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर और हैवी व्हीकल के लाइसेंस को लेकर जानकारी ली.
सीएम हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कहा कि लंबे समय से चली आ रही कार्य योजना आज अंतिम पड़ाव पर है. टाटा समूह की तरफ से एक एमओयू साइन किया गया. यहां टाटा मोटर्स के सहयोग से राज्य में लोगों को ड्राइविंग से जुड़ी बेहतर ट्रेनिंग दे सकें. साथ ही ये एक अनुसंधान केंद्र के रुप में भी होगा कि किस तरह परिचालन के दौरान कम से कम घटनाएं हो. वैसे तो इसकी शुरुआत राज्य बनने से पहले ही यहां होनी चाहिए थी, इसमें मैं खुद पिछले 7 से 8 साल से लगा हुआ था कि राज्य में इस तरह का सेंटर बने.
उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में था कि टाटा मोटर्स के द्वारा झारखंड में नहीं, बल्कि पंजाब में मोटर ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा रहा है. जबकि, खनन से लेकर ट्रको का उत्पादन तक झारखंड में होता है. मगर, प्रयास हुआ और झारखंड में भी ये शुरू हो रहा है. कार्यक्रम के दौरान आज लगभग 10 हजार से अधिक लर्निंग और ड्राइविंग लाइसेंस वितरित किया गया है.
हेमंत सोरेन ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए कितना सरल तरीके से लाइसेंस ले पाते हैं या जद्दोजहद करते हैं पर मेरा मानना है कि ये प्रक्रिया सरल होना चाहिए. कई बार तो इसके लिए ऑफिस के चक्कर तक लगाना पड़ता है. वाहनों के लिए दो तरह के लाइसेंस की आवश्यकता होती है. एक लाइट मोटर व्हीकल के लिए और दूसरा हैवी मोटर व्हीकल के लिए.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विभाग को आगे भी हैवी व्हीकल्स के लिए लाइसेंस निर्गत करने की योजना बनाना होगा. प्राइवेट संस्थान में कोई मुफ्त में लाइसेंस, तो बना कर देगा नहीं, कुछ न कुछ तो चढ़ावा चढ़ाना ही पड़ता होगा. झारखंड जैसे गरीब राज्य में लोगों की ये भी सोच होती है कि ड्राइविंग के जरिए भी गुजारा कर लेंगे, पर इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस की भी आवश्यकता होगी.
उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से राज्य में खनन का उद्योग चल रहा और छोटे बड़े उद्योग भी राज्य में हैं. इसके साथ कई सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैं, वो भी होता है. यहां झारखंड में भी लाखों की संख्या में बड़े वाहनों का परिचालन है, उन वाहनों को चलाने के लिए मान्यता प्राप्त लाइसेंस भी होना चाहिए और आज के समय में ये जरुरी है, आज के समय में तो ये पहचान पत्र के रुप में भी काम करता है.
सीएम ने कहा कि कई राज्यों में एसआईआर का काम चल रहा और उसमें कई तरह के दस्तावेज मांगे जाते हैं उसने ड्राइविंग लाइसेंस भी एक दस्तावेज है. आज इस संस्थान के लिए एमओयू हुआ है. आज सड़कें जितनी अच्छी बन रही, लोगों की जानें भी जा रही, पता नहीं सड़कें खराब है या लोगों को चलना नहीं आ रहा. राज्य में हर तरीके का एक बेहतर सोल्यूशन इस संस्था के द्वारा बताया जाएगा. इस पहल की गति तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है. कई बात शिकायतें आती है जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहा उसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनने की खबरें मुझ तक आती है. वहीं, इस मौके पर परिवहन मंत्री ने कहा कि राज्य के लोग सही ट्रेनिंग पाकर परिवहन व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे.