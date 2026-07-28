/झारखंड को मिला पहला हाई-टेक ड्राइविंग रिसर्च सेंटर, सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में टाटा मोटर्स के साथ MoU साइन

सीएम ने कहा कि कई राज्यों में एसआईआर का काम चल रहा और उसमें कई तरह के दस्तावेज मांगे जाते हैं उसने ड्राइविंग लाइसेंस भी एक दस्तावेज है. आज इस संस्थान के लिए एमओयू हुआ है. आज सड़कें जितनी अच्छी बन रही, लोगों की जानें भी जा रही, पता नहीं सड़कें खराब है या लोगों को चलना नहीं आ रहा. राज्य में हर तरीके का एक बेहतर सोल्यूशन इस संस्था के द्वारा बताया जाएगा. इस पहल की गति तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है. कई बात शिकायतें आती है जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहा उसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनने की खबरें मुझ तक आती है. वहीं, इस मौके पर परिवहन मंत्री ने कहा कि राज्य के लोग सही ट्रेनिंग पाकर परिवहन व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे.