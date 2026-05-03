गोड्डा में मातम, दोस्त की शादी के लिए लड़की देखकर लौट रहे दो युवकों की सड़क हादसे में मौत

झारखंड के गोड्डा जिले के महगामा इलाके में एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है. यहां के नेशनल हाईवे 133 पर एक तेज रफ्तार हाईवा गाड़ी ने बुलेट मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे दो दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई. यह हादसा तब हुआ जब दोनों दोस्त अपने एक अन्य साथी मिथुन यादव की शादी के लिए लड़की देखकर वापस लौट रहे थे. किसी ने सोचा भी नहीं था कि शादी की तैयारियों के बीच ऐसा भयानक हादसा हो जाएगा और हंसते-खेलते दो घरों के चिराग बुझ जाएंगे.

हादसे के पीछे की कहानी बहुत ही भावुक कर देने वाली है. बताया जा रहा है कि जब ये लोग लड़की देखकर वापस आ रहे थे, तब रास्ते में एक दोस्त का मोबाइल फोन कहीं गिर गया था. रात के समय जब फोन नहीं मिला, तो सत्यम और विपिन दोबारा उसी रास्ते पर फोन ढूंढने के लिए बुलेट से निकले थे. इसी दौरान गम्हरिया के पास बालू से लदे एक तेज रफ्तार हाईवा ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. चश्मदीदों के मुताबिक, बुलेट सवार दोस्त हाईवे पर गलत दिशा से जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे हाईवा से उनकी जोरदार टक्कर हो गई.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद सड़क पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई और चारों तरफ चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत महगामा थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने बताया कि मृतकों में एक गोड्डा का रहने वाला सत्यम कुमार (22 वर्ष) था और दूसरा भागलपुर का रहने वाला विपिन कुमार मंडल था.

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महगामा थाना प्रभारी मनोज कुमार पाल ने बताया कि टक्कर मारकर भागने वाले अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा भेज दिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. इस घटना के बाद से दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है. विपिन, जो पिछले कई सालों से कटिहार में रह रहा था, वह खास तौर पर अपने दोस्त की शादी की बातचीत के लिए यहाँ आया था, लेकिन वह खुद कभी वापस नहीं लौट सका.