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'बीजेपी ने चुनाव हारा है मैदान नहीं, झारखंड में और धारदार होकर उभरेंगे', सांसद दीपक प्रकाश का बड़ा बयान

MP Deepak Prakash: झारखंड में बीजेपी के कमजोर संगठन पर दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड बीजेपी के लिए उर्वरा भूमि है. संघर्ष चल रहा है. झारखंड में बीजेपी सक्रिय है. जनमुद्दों को उठा रही है. आने वाले दिनों बीजेपी और मजबूत होकर उभरेगी. उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव हारी है, मैदान नहीं, आने वाले समय में बहुत तेजी से बीजेपी उभरेगी

Written By  Dhiraj thakur|Edited By: Shailendra |Last Updated: Apr 21, 2026, 02:10 PM IST

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दीपक प्रकाश, राज्यसभा सांसद
दीपक प्रकाश, राज्यसभा सांसद

Jharkhand News​: बीजेपी राज्यसभा सासंद और बिहार बीजेपी के सह प्रभारी दीपक प्रकाश ने जेएमएम और कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि JMM असम में कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ी और बंगाल में ममता बनर्जी के समर्थन में प्रचार कर रही है.  दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस का गजब गठबंधन है. असम में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ना राजनीति में कितना उचित और अनुचित है, ये जनता समझती है. वहीं, बंगाल में ममता बनर्जी को समर्थन कर रहे हैं. हेमंत सोरेन को दुरदर्शी वाला नेता समझता हूं, कुछ इरादे होंगे, आजकल कांग्रेस के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं है.

उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है. कांग्रेस के मंत्री बेलगाम हैं, ये जेएमएम के लिए ठीक नहीं है. कांग्रेस को झारखंड की जनता से कोई लगाव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने झारखंड राज्य का विरोध किया था. ये परिस्थितियों के कारण साथ हैं. आने वाले दिनों में कांग्रेस और जेएमएम लंबे साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये अवसरवादी गठबंधन है, कांग्रेस की चाल है जेएमएम को समाप्त करने का है.
 
झारखंड में बीजेपी के कमजोर संगठन पर दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड बीजेपी के लिए उर्वरा भूमि है. संघर्ष चल रहा है. झारखंड में बीजेपी सक्रिय है. जनमुद्दों को उठा रही है. आने वाले दिनों बीजेपी और मजबूत होकर उभरेगी. उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव हारी है, मैदान नहीं, आने वाले समय में बहुत तेजी से बीजेपी उभरेगी, बीजेपी के पास अनुभवी नेताओं का भंडार है. हम सब बीजेपी के सिद्धांत के साथ आगे बढ़ रहे हैं.

उन्होंने कहा कि असम के चुनाव में 37 दिन तक गुजारा, असम में बीजेपी जनता के दिल में है, कोई किंतु परंतु नहीं, असम बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनने जा रही है. बंगाल में ममता बनर्जी परेशान हैं, ममता के व्यक्तव्य से लग रहा है कि टीएमसी चुनाव हार रही है. 
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बीजेपी सांसद ने कहा कि ससंद में महिला आरक्षण बिल गिरने पर राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियां बिल गिरने के बाद तालियां बजा रहे थे, ये दुर्भाग्यपुर्ण है, सीट बढ़ती, तो महिलाओं की संख्या बढ़ती.

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