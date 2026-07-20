/धनबाद में निरसा एलिवेटेड फ्लाईओवर पर थमा नहीं सियासी घमासान, सांसद ढुलू महतो और विधायक अरूप चटर्जी में बढ़ी तल्खी

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धनबाद के निरसा में निर्माण होने वाले एलिवेटेड फ्लाईओवर को लेकर धनबाद सांसद ढुलू महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी के बीच विवाद जारी है. एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण के श्रेय लेने से शुरू हुआ विवाद भगौड़ा अपराधी प्रिंस खान से सम्बंध होने का आरोप सांसद और विधायक एक दूसरे पर लगा चुके है. निजी हमले पारिवारिक हमले भी किया जा चुका है. दोनों नेताओं ने निरसा में अपना शक्ति प्रदर्शन भी एक दूसरे को दिखा दिया. हालांकि, कार्यक्रम की अनुमति सांसद ढुलू महतो को प्रशासन की तरफ से दिया गया. जबकि, निरसा विधायक को प्रशासन ने कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दिया था.
सांसद ढुलू महतो और सांसद के बड़े भाई सह बाघमारा विधायक शत्रुध्न महतो ने भाकपा माले को उग्रवादी, आतंकवादी पार्टी होने का बड़ा हमला कर दिया. वहीं, प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिलने के बाउजूद निरसा विधायक द्वारा प्रदर्शन कार्यक्रम किये जाने पर कार्रवाई करने की मांग जिला प्रशासन से किया है. सरकार में रह कर सरकार के खिलाफ कानून के विरुद्ध काम करने का आरोप भी लगाया है.
निरसा विधायक ने स्पष्ट कर दिया है कि जबतक एलिवेटेड फ्लाईओवर का डीपीआर नहीं दिखाया जाता, तकतक काम शुरू नहीं होने दिया जाएगा. वहीं, निरसा विधायक अरूप चटर्जी प्रदर्शन कार्यक्रम की अनुमति नहीं देने को लेकर जिला प्रशासन पर सांसद के प्रति अधिक झुकाव और सांसद के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया है.
निरसा विधायक अरूप चटर्जी और सांसद ढुलू महतो के बीच चल रहे विवाद पर बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने तंज किया है. बेरमो विधायक ने कहा कि सांसद ढुलू महतो का निरसा विधायक अरूप चटर्जी से पहले सभी जनप्रतिनिधियों से हो चुका है. चाहे उनके भाजपा पार्टी के हो या उनके पार्टी से न हो.
सांसद खुद को शोषित वंचित गरीब विस्थापित माटी का बेटा कहते है. जो 40 हजार करोड़ के मालिक हैं और 25 गाड़ियों के काफिले के साथ चलते हैं. वो सही है बाकी सब गलत है. यह बताने की जरूरत नहीं है. चुनाव बहुत दूर नहीं है. ढाई तीन साल चुनाव के बचे है. आने वाले समय में जनता खुद इसका जवाब सांसद को देगी.