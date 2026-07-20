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धनबाद में निरसा एलिवेटेड फ्लाईओवर पर थमा नहीं सियासी घमासान, सांसद ढुलू महतो और विधायक अरूप चटर्जी में बढ़ी तल्खी

Nirsa elevated flyover: सांसद ढुलू महतो और सांसद के बड़े भाई सह बाघमारा विधायक शत्रुध्न महतो ने भाकपा माले को उग्रवादी, आतंकवादी पार्टी होने का बड़ा हमला कर दिया. वहीं, प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिलने के बाउजूद निरसा विधायक द्वारा प्रदर्शन कार्यक्रम किये जाने पर कार्रवाई करने की मांग जिला प्रशासन से किया है.

Written ByNitesh Kumar MishraEdited By:Shailendra
Published: Jul 20, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:58 PM IST
धनबाद में निरसा एलिवेटेड फ्लाईओवर पर थमा नहीं सियासी घमासान, सांसद ढुलू महतो और विधायक अरूप चटर्जी में बढ़ी तल्खी
Image Credit: (Z News) सांसद ढुलू महतो और विधायक अरूप चटर्जी में बढ़ी तल्खीSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Nitesh Kumar Mishra

Nitesh Kumar Mishra

सीनियर जर्नलिस्ट नितेश कुमार मिश्रा ने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. उनके पास पत्रकारिता क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है. वे निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की खबरों की सटीक रिपोर्टिंग करते हैं. कानून से जुड़ी जटिल और तकनीकी खबरों को आम दर्शकों के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करने की काबिलियत उन्हें दूसरों से अलग करती है. अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों की रिपोर्टिंग की है, जिनमें संवैधानिक मुद्दे, जनहित याचिकाएं और बड़े कानूनी फैसले शामिल रहे हैं.

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