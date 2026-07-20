/धनबाद में निरसा एलिवेटेड फ्लाईओवर पर थमा नहीं सियासी घमासान, सांसद ढुलू महतो और विधायक अरूप चटर्जी में बढ़ी तल्खी

धनबाद के निरसा में निर्माण होने वाले एलिवेटेड फ्लाईओवर को लेकर धनबाद सांसद ढुलू महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी के बीच विवाद जारी है. एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण के श्रेय लेने से शुरू हुआ विवाद भगौड़ा अपराधी प्रिंस खान से सम्बंध होने का आरोप सांसद और विधायक एक दूसरे पर लगा चुके है. निजी हमले पारिवारिक हमले भी किया जा चुका है. दोनों नेताओं ने निरसा में अपना शक्ति प्रदर्शन भी एक दूसरे को दिखा दिया. हालांकि, कार्यक्रम की अनुमति सांसद ढुलू महतो को प्रशासन की तरफ से दिया गया. जबकि, निरसा विधायक को प्रशासन ने कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दिया था.