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'7 दिन में माफी मांगें या भुगतें कार्रवाई', सांसद ढुलू महतो का विधायक अरूप चटर्जी को भेजा 2 करोड़ का मानहानि नोटिस

MP Dhulu Mahto on MLA Arup Chatterjee: सांसद की तरफ से उनके अधिवक्ता के माध्यम से भेजे गए कानूनी नोटिस में कहा गया है कि निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने प्रेस वार्ता और विभिन्न प्रिंट, डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सांसद और उनके परिवार के खिलाफ गंभीर, झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए.

Written ByNitesh Kumar MishraEdited By:Shailendra
Published: Jul 12, 2026, 10:26 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:26 PM IST
'7 दिन में माफी मांगें या भुगतें कार्रवाई', सांसद ढुलू महतो का विधायक अरूप चटर्जी को भेजा 2 करोड़ का मानहानि नोटिस
Image Credit: (Z News) सांसद ढुलू महतो का विधायक अरूप चटर्जी को भेजा 2 करोड़ का मानहानि नोटिसSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Nitesh Kumar Mishra

Nitesh Kumar Mishra

सीनियर जर्नलिस्ट नितेश कुमार मिश्रा ने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. उनके पास पत्रकारिता क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है. वे निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की खबरों की सटीक रिपोर्टिंग करते हैं. कानून से जुड़ी जटिल और तकनीकी खबरों को आम दर्शकों के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करने की काबिलियत उन्हें दूसरों से अलग करती है. अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों की रिपोर्टिंग की है, जिनमें संवैधानिक मुद्दे, जनहित याचिकाएं और बड़े कानूनी फैसले शामिल रहे हैं.

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