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महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस में निकला 18 साल पुराना सांप, नारायण प्रमाणिक ने किया सुरक्षित रेस्क्यू

MS Dhoni Farm House: रांची के रातू स्थित दलादिली में पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस में सांप निकलने से हड़कंप मच गया. कर्मचारियों की सूचना पर स्नेक रेस्क्यू एक्सपर्ट नारायण प्रमाणिक मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद करीब 18 साल पुराने बताए जा रहे सांप को सुरक्षित रेस्क्यू किया.

Written ByKAMRAN JALILIEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 09, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 02:23 PM IST
महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस में निकला 18 साल पुराना सांप, नारायण प्रमाणिक ने किया सुरक्षित रेस्क्यू
Image Credit: महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस में निकला 18 साल पुराना सांप

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