/महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस में निकला 18 साल पुराना सांप, नारायण प्रमाणिक ने किया सुरक्षित रेस्क्यू

MS Dhoni Farm House: राजधानी रांची के रातू के दलादिली स्थित पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस में सांप निकलने से हड़कंप मच गया. फार्म हाउस में सांप दिखाई देने के बाद वहां काम कर रहे कर्मचारियों ने स्नेक रेस्क्यू एक्सपर्ट नारायण प्रमाणिक को जानकारी दी. सुचना मिलने तुरंत बाद स्नेक रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंचे और सांप को पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया. सांप को देखने के बाद फार्म हाउस के कर्मचारियों और आसपास मौजूद लोगों की भीड़ भी मौके पर जुट गई. हालांकि, घटना के समय धोनी के परिवार का कोई सदस्य वहां मौजूद नहीं था.