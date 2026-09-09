/महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस में निकला 18 साल पुराना सांप, नारायण प्रमाणिक ने किया सुरक्षित रेस्क्यू

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MS Dhoni Farm House: राजधानी रांची के रातू के दलादिली स्थित पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस में सांप निकलने से हड़कंप मच गया. फार्म हाउस में सांप दिखाई देने के बाद वहां काम कर रहे कर्मचारियों ने स्नेक रेस्क्यू एक्सपर्ट नारायण प्रमाणिक को जानकारी दी. सुचना मिलने तुरंत बाद स्नेक रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंचे और सांप को पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया. सांप को देखने के बाद फार्म हाउस के कर्मचारियों और आसपास मौजूद लोगों की भीड़ भी मौके पर जुट गई. हालांकि, घटना के समय धोनी के परिवार का कोई सदस्य वहां मौजूद नहीं था.
स्नेक रेस्क्यू एक्सपर्ट नारायण प्रमाणिक ने काफी मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया. ऐसा बताया जा रहा है कि रेस्क्यू किया हुआ सांप लगभग 18 साल पुराना है. रेस्क्यू के दौरान सांप के शरीर पर हल्की चोट भी आई. इसके बाद एक्सपर्ट ने उसकी प्राथमिक देखभाल की और स्थिति सामान्य होने पर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया. सांप के रेस्क्यू होने के बाद फार्म हाउस के कर्मचारियों ने राहत की सांस ली.
रेस्क्यू के दौरान लोगों में सांप को लेकर काफी उत्सुकता देखी गई. बड़ी संख्या में कर्मचारी और आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए थे. हालांकि, एक्सपर्ट ने सावधानी बरतते हुए सांप को बिना किसी बड़े नुकसान के पकड़ लिया. रेस्क्यू टीम ने यह सुनिश्चित किया कि सांप को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए और प्राथमिक उपचार के बाद उसे प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित छोड़ दिया जाए.
स्नेक रेस्क्यू एक्सपर्ट नारायण प्रमाणिक ने लोगों से अपील की कि घर या परिसर में सांप दिखाई देने पर घबराने या उसे मारने की कोशिश करने के बजाय तुरंत विशेषज्ञ को सुचना दें. उन्होंने कहा कि रेस्क्यू टीम की मदद से सांप को सुरक्षित पकड़ा जा सकता है और उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा जा सकता है.