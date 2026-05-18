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आखिर ये किसके ऊपर बंदूक ताने खड़े हैं MS Dhoni? वायरल वीडियो देख फैंस हैरान

MS Dhoni Shooting Skills: चेन्नई सुपर किंग्स के आगामी घरेलू मैच से पहले एमएस धोनी ने देश के विशिष्ट कमांडो जवानों के साथ वक्त बिताया. सेना से गहरा लगाव रखने वाले 44 वर्षीय धोनी ने इस मुलाकात के दौरान बेहतरीन निशानेबाजी का प्रदर्शन किया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 18, 2026, 04:08 PM IST

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एनएसजी सेंटर में महेंद्र सिंह धोनी (फोटो- सोशल मीडिया)
एनएसजी सेंटर में महेंद्र सिंह धोनी (फोटो- सोशल मीडिया)

MS Dhoni Shooting Viral Video: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और सबके चहेते महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. इस बार उन्होंने बल्ले से नहीं, बल्कि बंदूक से ऐसा कमाल किया है कि पूरी दुनिया में उनकी चर्चा हो रही है. चेन्नई में धोनी ने अचूक निशाना लगाकर सबको हैरान कर दिया और उनकी इस बहादुरी का वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है.

एनएसजी कमांडो के बीच पहुंचे कैप्टन कूल

महेंद्र सिंह धोनी अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स के एक बेहद जरूरी मैच से ठीक पहले चेन्नई में 'नेशनल सिक्योरिटी गार्ड' (NSG) के एक खास ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे थे. वहाँ धोनी ने देश के सबसे जांबाज और वीआईपी सुरक्षा करने वाले कमांडो से मुलाकात की. धोनी ने इन बहादुर जवानों के साथ काफी समय बिताया, बातचीत की और देश की सुरक्षा के बारे में कई बातें जानीं.

पिस्तौल थामी और दाग दिए सारे निशाने

ट्रेनिंग सेंटर में घूमते हुए 44 साल के धोनी ने कमांडो से एक बहुत ही शानदार दिखने वाली पिस्तौल मांगी. बिल्कुल साधारण कपड़ों में दिख रहे धोनी ने जैसे ही पिस्तौल हाथ में ली, वे एक पेशेवर शूटर की तरह नजर आने लगे. उन्होंने सामने रखे 6 टारगेट्स पर एक-एक करके गोलियां चलाईं. सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि धोनी की एक भी गोली मिस नहीं हुई और उन्होंने सभी 6 निशानों पर बिल्कुल सटीक वार किया. धोनी का यह गजब का निशाना देखकर वहाँ मौजूद बड़े-बड़े कमांडो भी दंग रह गए.

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सेना और हथियारों से है पुराना लगाव

धनी का यह शानदार प्रदर्शन उनके सेना के प्रति पुराने प्यार को दिखाता है. हम सभी जानते हैं कि धोनी को भारतीय सेना से कितना लगाव है. उन्हें प्रादेशिक सेना (Territorial Army) में लेफ्टिनेंट कर्नल का एक बहुत ही सम्मानित और मानद पद भी मिला हुआ है. वे अक्सर सेना के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए उनके कैंपों में जाते रहते हैं.

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इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो

धोनी के इस सटीक निशानेबाजी का वीडियो वहाँ के एक सुरक्षा अधिकारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. वीडियो के इंटरनेट पर आते ही यह आग की तरह फैल गया. कुछ ही घंटों में इस वीडियो को लाखों लोगों ने देख लिया और फैंस धोनी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

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इस वीडियो को देखकर अब क्रिकेट के मैदान पर धोनी की वापसी को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. दरअसल, धोनी अपनी चोट या अन्य कारणों से पिछले लगातार 12 मैचों से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से बाहर चल रहे हैं. अब फैंस को उम्मीद है कि बंदूक से सटीक निशाना लगाने वाले 'थाला' जल्द ही मैदान पर लौटेंगे और अपने बल्ले से लंबे-लंबे छक्के लगाएंगे.

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