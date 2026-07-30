/मुंबई में उपसभापति के घर 2.65 करोड़ की चोरी का खुलासा, झारखंड के गावां से 2 गिरफ्तार

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महाराष्ट्र विधान परिषद के उपसभापति सचिन अहिर के मुंबई स्थित घर में हुई 2.65 करोड़ की चोरी का खुलासा हुआ है. चोरी के मामले में गिरिडीह जिले के गावां थाना क्षेत्र के पंडरिया गांव निवासी अमित यादव (26) और सांवच गांव निवासी सतीश कुमार (26) को गिरफ्तार किया गया है. इतना ही नहीं, पुलिस ने चोरी किए गए सोने के आभूषण और एक थार गाड़ी को भी जब्त किया है.
शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी आग
पूछताछ के बाद वरली पुलिस की टीम DSP योगेश धड़ककर, पाई अरुण धक्कर और साइबर टीम के साथ गावां पहुंची. दोनों आरोपियों के घर से 28 लाख का सोना, 1.75 लाख नकद और चोरी के पैसों से खरीदी गई थार गाड़ी बरामद हुई. वरली पुलिस के अनुसार, 13 अक्टूबर 2025 को उपसभापति के घर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी. सफाई के दौरान पता चला कि नकदी और गहने गायब हैं. लेकिन CCTV फुटेज न मिलने से मामला खुल नहीं पा रहा था.
दोनों आरोपियों को किया गया मुंबई पुलिस के हवाले
जांच में पता चला कि आरोपी पिछले 5 सालों में 4 फ्लैट, 2 बंगलों में मिलाकर सुनियोजित तरीके से 2.65 करोड़ की चोरी कर चुके हैं. मुख्य आरोपी सोलंकर को पहले गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसने अमित और सतीश का नाम बताया. बरामदगी के बाद गावां पुलिस ने दोनों आरोपियों को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया है. अब आगे की कार्रवाई मुंबई पुलिस करेगी.
रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा
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