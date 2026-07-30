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मुंबई में उपसभापति के घर 2.65 करोड़ की चोरी का खुलासा, झारखंड के गावां से 2 गिरफ्तार

मुंबई में उपसभापति के घर से 2.65 करोड़ की चोरी का खुलासा पुलिस ने कर दिया गया है. पुलिस ने गिरिडीह से दो चोरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनके पास से सोने के आभूषण और एक थार जब्त की है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 30, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 01:36 PM IST
मुंबई में उपसभापति के घर 2.65 करोड़ की चोरी का खुलासा, झारखंड के गावां से 2 गिरफ्तार
Image Credit: मुंबई में उपसभापति के घर 2.65 करोड़ की चोरी का खुलासा (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

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रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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