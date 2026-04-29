मुंबई में झारखंड के 'नन्हें सितारों' का धमाका: नेशनल वर्ड पावर चैंपियनशिप में लहराया परचम, CM सोरेन ने दी बधाई

Jharkhand News: मुंबई में आयोजित नेशनल वर्ड पावर चैंपियनशिप 2025-26 में झारखण्ड के कक्षा 2 से 5 के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने बच्चों की इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी और कहा कि यह राज्य की मजबूत शैक्षणिक नींव का प्रमाण है.
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Jharkhand News: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने मुंबई में आयोजित नेशनल वर्ड पावर चैंपियनशिप 2025-26 में झारखण्ड के स्टूडेंट्स (कक्षा 2 से 5) के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर खुशी जाहिर करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई दी है. मुख्यमंत्री ने कहा यह अत्यंत गर्व का विषय है कि झारखण्ड के नन्हें स्टूडेंट्स ने राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर राज्य को गौरवान्वित किया है.
मुख्यमंत्री ने सभी सफल छात्र-छात्राओं को शुभकामनाएं दीं
राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से निकलकर मुंबई में राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना और वहां अपनी योग्यता साबित करना राज्य में शिक्षा की मजबूत नींव को दर्शाता है. इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री ने सभी सफल छात्र-छात्राओं को शुभकामनाएं दीं और उनके समर्पित शिक्षकों और अभिभावकों की भी सराहना की. मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखण्ड सरकार बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने और बच्चों को वैश्विक स्तर के अवसर प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
बच्चों ने अंग्रेजी दक्षता का लोहा मनवाया
झारखण्ड के बच्चों ने राज्य स्तरीय फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी (FLN) चैंपियनशिप जीतने के बाद 22 अप्रैल 2026 को मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी अंग्रेजी दक्षता का लोहा मनवाया. झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद और राज्य के इंग्लिश लिटरेसी पार्टनर LeapForWord के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक स्तर, कक्षा 2 से 5 के बच्चों में बुनियादी शिक्षा को सुदृढ़ करना है.
सरकारी स्कूलों की बदलती तस्वीर
राज्य के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय रैंकिंग हासिल कर यह सिद्ध कर दिया है कि यदि उन्हें सही मार्गदर्शन और संसाधन मिलें, तो वे किसी भी वैश्विक चुनौती का सामना कर सकते हैं. सरकार के निरंतर प्रयासों से राज्य के दूरस्थ जिलों के बच्चों को भी अब राष्ट्रीय स्तर का मंच मिल रहा है, जो उनके समग्र विकास और आत्मविश्वास के लिए मील का पत्थर साबित होगा.