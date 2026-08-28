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जमीन विवाद में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार

West Singhbhum News: पश्चिमी सिंहभूम में जमीन विवाद में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. चाईबासा पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 28, 2026, 10:07 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 10:07 PM IST
जमीन विवाद में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: जमीन विवाद में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या का खुलासा (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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