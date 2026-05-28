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मुसलमानों को मंजूर नहीं समान नागरिक संहिता, रांची ईदगाह से इमाम ने दिया बड़ा संदेश

Ranchi News: झारखंड की राजधानी रांची के ईदगाह मैदान से बड़ी खबर आ रही है. वहां नमाज के बाद इमाम ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि मुसलमानों को समान नागरिक संहिता स्वीकार नहीं है. उन्होंने कहा कि शरीयत के खिलाफ हम कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे. 

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 28, 2026, 10:47 AM IST

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रांची में इमाम ने यूसीसी का विरोध किया
रांची में इमाम ने यूसीसी का विरोध किया

रांची: ईद-उल-अजहा (बकरीद) के मौके पर गुरुवार को रांची के गाड़ीखाना ईदगाह में बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की. इस दौरान नमाजियों ने मुल्क में अमन-चैन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी. इस दौरान इमाम ने ऐसी बात कही, जिससे राजनीतिक रूप से बड़ी बहस शुरू हो सकती है. इमाम ने वहां कहा कि मुसलमान समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को स्वीकार नहीं करेंगे. राष्ट्रगीत वंदे मातरम् को लेकर भी उन्होंने यही बात कही. 

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बकरीद की नमाज के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ईदगाह के इमाम ने समान नागरिक संहिता (UCC) और वंदे मातरम् को लेकर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि यूसीसी को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और देश के कई उलेमा पहले ही अपना विरोध जता चुके हैं. उनका कहना था कि संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए. 

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उन्होंने कहा कि यदि कोई कानून शरीयत के प्रावधानों के विपरीत होगा तो मुस्लिम समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा. साथ ही, उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहा है.

वंदे मातरम् के मुद्दे पर इमाम ने कहा कि किसी को भी इसे पढ़ने से मुस्लिम समाज को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति को इसे पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी इस संबंध में स्पष्ट कर चुका है कि किसी को किसी विशेष अभिव्यक्ति या गीत के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.

इमाम ने कहा कि देश में सभी धर्मों और समुदायों के संवैधानिक अधिकारों का सम्मान होना चाहिए. उन्होंने अपील की कि ऐसे फैसले लिए जाएं, जिससे सामाजिक सौहार्द बना रहे और देश में अमन-चैन कायम रहे.

उज्ज्वल मिश्रा की रिपोर्ट

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