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हजारीबाग की दनुआ घाटी में मिला महिला का शव: माथे पर गोली, गले में साड़ी और रूमाल लिपटा, मचा हड़कंप

हजारीबाग की दनुआ घाटी में झाड़ियों से अज्ञात महिला का क्षत-विक्षत शव बरामद किया गया है. पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और आसपास के इलाके से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं.

Edited ByRanjana Dubey
Published: Sep 24, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 11:07 AM IST
हजारीबाग की दनुआ घाटी में मिला महिला का शव: माथे पर गोली, गले में साड़ी और रूमाल लिपटा, मचा हड़कंप
Image Credit: हजारीबाग की दनुआ घाटी में झाड़ियों से अज्ञात महिला का क्षत-विक्षत शव बरामद (फाइल फोटो)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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