नल-जल योजना के दावों की खुली पोल: जामताड़ा में 7 वर्षों से ठप पड़ी सोलर टंकी, बूंद-बूंद पानी को तरस रहे ग्रामीण

Jharkhand News: झारखंड के जामताड़ा जिले से सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत को उजागर करती एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है. प्रखंड क्षेत्र के पाकडीह गांव में करोड़ों की लागत से लगाई गई सोलर पानी टंकी बीते सात वर्षों से बंद पड़ी है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सरकार की 'हर घर नल से जल' जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के दावे यहां पूरी तरह खोखले नजर आते हैं. भीषण गर्मी में जहां पानी की जरूरत और बढ़ जाती है, वहीं इस गांव के लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरसने को मजबूर हैं.

पाकडीह गांव में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा लगाई गई यह सोलर पानी टंकी शुरुआत में केवल छह महीने तक ही सही तरीके से काम कर पाई. इसके बाद तकनीकी खराबी के कारण यह पूरी तरह बंद हो गई. हैरानी की बात यह है कि इतने लंबे समय बीत जाने के बावजूद विभाग द्वारा इसकी मरम्मत या पुनः चालू करने की कोई पहल नहीं की गई.

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ग्रामीण रियाजउल अंसारी के अनुसार, टंकी खराब होने के बाद कई बार संबंधित विभाग को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला. वहीं मुशर्रफ अंसारी का कहना है कि गांव में सिर्फ एक चापाकल ही पानी का सहारा है, जिससे पूरे गांव की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो रहा है, खासकर गर्मी के मौसम में हालात और गंभीर हो जाते हैं.

ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही के कारण उन्हें बुनियादी सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है. लगातार शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है. अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कब तक ध्यान देता है और ग्रामीणों को राहत दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं.

रिपोर्ट: देवाशीष भारती