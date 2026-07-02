/24 घंटे की नौकरी: 29 जून को CM ने नंदलाल रवानी को दिया नियुक्ति पत्र, 30 जून को हो गए रिटायर

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एक तरफ जहां कई युवाओं के चेहरे पर सालों के संघर्ष के बाद सरकारी नौकरी पाने की खुशी थी. वहीं इसी भीड़ में कुछ ऐसे बुजुर्ग शिक्षक भी थे, जिनके चेहरों पर खुशी से ज्यादा गम साफ झलक रहा था. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सरकारी नौकरी पाने के बाद कैसा गम? तो याद कीजिए झारखंड की राजधानी रांची में 29 जून, 2026 दिन सोमवार को, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1,000 से अधिक नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे थे. इन्हीं में एक शिक्षक ऐसे थे, जिनको इधर मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र मिला. उधर 30 जून को रिटायरमेंट आ गई. चलिए पूरा मामला जानते हैं आखिर क्या है?
दरअसल, झारखंड में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया के तहत 29 जून, 2026 दिन सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में 1,000 से अधिक नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे. सीएम ने जामताड़ा जिले के करमाटांड़ प्रखंड के तेतुलबंधा गांव निवासी सहायक शिक्षक नंदलाल रवानी को भी नियुक्ति पत्र दिया. मगर, अगले ही दिन यानी 30 जून को वह 60 वर्ष के हो गए. इसका मतलब हुआ कि सरकारी शिक्षक बनने के ठीक अगले दिन उनका आधिकारिक रिटायरमेंट हो गया. ऐसे में उनकी नई नियुक्ति केवल औपचारिकता बनकर रह गई.
वहीं, वर्षों के इंतजार के बाद नियुक्ति मिलने से खुश नंदलाल रवानी अब मायूस हैं. उनका कहना है कि शिक्षक बनने का सपना पूरा होने से पहले ही अधूरा रह गया. उन्होंने सरकार से मांग की है कि कैबिनेट के माध्यम से उनकी सेवा अवधि बढ़ाई जाए या फिर उन्हें पेंशन का लाभ दिया जाए.
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