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24 घंटे की नौकरी: 29 जून को CM ने नंदलाल रवानी को दिया नियुक्ति पत्र, 30 जून को हो गए रिटायर

Jharkhand News: सीएम ने जामताड़ा जिले के करमाटांड़ प्रखंड के तेतुलबंधा गांव निवासी सहायक शिक्षक नंदलाल रवानी को भी नियुक्ति पत्र दिया. मगर, अगले ही दिन यानी 30 जून को वह 60 वर्ष के हो गए. इसका मतलब हुआ कि सरकारी शिक्षक बनने के ठीक अगले दिन उनका आधिकारिक रिटायरमेंट हो गया.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 02, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:51 PM IST
24 घंटे की नौकरी: 29 जून को CM ने नंदलाल रवानी को दिया नियुक्ति पत्र, 30 जून को हो गए रिटायर
Image Credit: (Z News) कल मिला मुख्यमंत्री से नियुक्ति पत्र, आज हो गए रिटायरSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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