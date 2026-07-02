/24 घंटे की नौकरी: 29 जून को CM ने नंदलाल रवानी को दिया नियुक्ति पत्र, 30 जून को हो गए रिटायर

एक तरफ जहां कई युवाओं के चेहरे पर सालों के संघर्ष के बाद सरकारी नौकरी पाने की खुशी थी. वहीं इसी भीड़ में कुछ ऐसे बुजुर्ग शिक्षक भी थे, जिनके चेहरों पर खुशी से ज्यादा गम साफ झलक रहा था. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सरकारी नौकरी पाने के बाद कैसा गम? तो याद कीजिए झारखंड की राजधानी रांची में 29 जून, 2026 दिन सोमवार को, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1,000 से अधिक नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे थे. इन्हीं में एक शिक्षक ऐसे थे, जिनको इधर मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र मिला. उधर 30 जून को रिटायरमेंट आ गई. चलिए पूरा मामला जानते हैं आखिर क्या है?