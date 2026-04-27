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नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में रांची की सड़कों पर उतरेगी आधी आबादी, 28 अप्रैल को बीजेपी महिला मोर्चा निकालेगी विशाल मशाल जुलूस

बीजेपी महिला मोर्चा 28 अप्रैल को रांची में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के समर्थन में एक विशाल मशाल जुलूस निकालेगी. यह जुलूस जयपाल सिंह स्टेडियम से अलबर्ट एक्का चौक तक जाएगा. बीजेपी विधायक पूर्णिमा साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियों ने संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण बिल का विरोध कर महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है और अब वे परिसीमन को लेकर भ्रम फैला रही हैं.

Written By  Kumar Chandan|Edited By: Saurabh Jha|Last Updated: Apr 27, 2026, 08:41 PM IST

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28 अप्रैल को रांची में मशाल लेकर उतरेंगी हजारों महिलाएं
28 अप्रैल को रांची में मशाल लेकर उतरेंगी हजारों महिलाएं

रांची: झारखंड की राजधानी रांची में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने इस ऐतिहासिक अधिनियम के समर्थन में आगामी 28 अप्रैल की शाम को एक विशाल मशाल जुलूस निकालने का निर्णय लिया है. यह जुलूस रांची के ऐतिहासिक जयपाल सिंह स्टेडियम से शुरू होकर अलबर्ट एक्का चौक तक जाएगा. बीजेपी का कहना है कि इस जुलूस के माध्यम से महिलाएं अपनी एकजुटता दिखाएंगी और उन विपक्षी दलों को कड़ा जवाब देंगी जो इस महिला आरक्षण बिल को लेकर जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.

बीजेपी विधायक पूर्णिमा साहू ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि 16 और 17 अप्रैल को जब महिला आरक्षण को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था, तब विपक्ष ने महिलाओं के हक में खड़े होने के बजाय उनके साथ विश्वासघात किया. पूर्णिमा साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में स्पष्ट कर दिया था कि देश की आधी आबादी को उनका अधिकार देना कोई उपकार नहीं बल्कि उनका सम्मान है. बावजूद इसके, सदन के भीतर विपक्षी नेताओं का महिला विरोधी चरित्र पूरी तरह उजागर हो गया.

विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्थिति स्पष्ट की थी कि परिसीमन की प्रक्रिया से किसी भी राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा. नारी शक्ति वंदन अधिनियम सीधे तौर पर जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से जुड़ा है, और यह पहले से ही स्पष्ट था कि इन प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही महिला आरक्षण लागू किया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां जानबूझकर आधी आबादी को भटकाने और भ्रम फैलाने का काम कर रही हैं. विपक्ष का यह विरोध उनकी उस मानसिकता को दर्शाता है जो महिलाओं को सशक्त होते नहीं देखना चाहते.

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प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी नेता ने कहा कि पंचायत स्तर पर महिलाओं ने अपने सफल नेतृत्व की क्षमता को साबित कर दिया है. अब समय आ गया है कि उन्हें नीति-निर्धारण वाले सदनों में भी बराबर का मौका मिले. उन्होंने दुख जताया कि जब इस सपने को सच करने वाला बिल संसद में आया, तो विपक्ष ने इसका विरोध किया. पूर्णिमा साहू ने यह भी कहा कि महिलाओं ने जब अपना आक्रोश व्यक्त किया, तो स्वास्थ्य मंत्री का जैसा बयान आया, वह उनके असली चरित्र को दर्शाता है. बीजेपी अब चुप नहीं बैठेगी और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराएगी.

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