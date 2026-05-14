लोकेशन गायब, नंबर अनजान! खूंटी के जंगलों में गूंज रही नक्सलियों की डिजिटल लेवी, जानें क्या है Jungle App

Khunti News: खूंटी जिले में पुलिस के लिए क्रिमिनल्स और नक्सलियों की ओर से किए जानेवाले एप्स चैलेंज का विषय बन गया है. एक ऐसा मोबाइल ऐप्लिकेशन जिससे लोकेशन और नाम का पता नहीं चल पाता है कि फोन करने वाला व्यक्ति कहां और किस नम्बर से फोन कर रहा है.

इस जंगल एप्स के माध्यम से नक्सली संगठन के लोग लेवी मांगने लगे हैं. जिसके कारण खूंटी पुलिस के लिए चैलेंज का विषय बना हुआ है. खूंटी में कई ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले नक्सली गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी और भी ऐसे लोग होने की खूंटी पुलिस आशंका जता रही है.

दरअसल, जंगल एप्स ऐसा ऐप्लिकेशन है, जिसके माध्यम से किसी को भी फोन करने पर लोकेशन का पता लगाना कठिन हो जाता है. वहीं, ये जंगल एप्लिकेशन का उपयोग कर लेते हैं. लेकिन अब खूंटी पुलिस इसका तोड़ निकालने के लिए लग गयी है.

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एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि नक्सली संगठन के कुछ लोग पकड़ में आये हैं, वो मोबाइल से लेवी मांगने और आपस में बात करने के लिए जंगल एप्स जैसे एप्लीकेशन का प्रयोग करते थे और लेवी मांगने और आपसी तालमेल बनाने के लिए उपयोग करते थे. एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि ऐसे चैलेंज पुलिस के सामने आते रहते हैं, लेकिन इसका भी तोड़ पुलिस जल्द निकाल लेगी.

रिपोर्ट: ब्रजेश कुमार

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