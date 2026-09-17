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40 साल बाद जंगल से बाहर आया खूंखार माओवादी असीम मंडल, एसटीएफ के सामने किया आत्मसमर्पण

2.20 करोड़ के इनामी माओवादी नेता असीम मंडल ने पश्चिम बंगाल में आत्मसमर्पण कर दिया है. 40 साल बाद जंगल से बाहर आया यह खूंखार माओवादी नेता. इसने एसटीएफ के सामने आत्मसमर्पण किया.

Reported ByIANSEdited ByShailendra
Published: Sep 17, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 04:35 PM IST
40 साल बाद जंगल से बाहर आया खूंखार माओवादी असीम मंडल, एसटीएफ के सामने किया आत्मसमर्पण
Image Credit: 2.20 करोड़ रुपये के इनामी नक्सली नेता असीम मंडल ने पश्चिम बंगाल में सरेंडर किया (Photo-AI)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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