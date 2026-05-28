एनडीए के पास केवल 24 वोट, एक सीट जीतने के लिए बीजेपी कहां से लाएगी 4 और विधायक?

Rajya Sabha Election 2026: झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए 18 जून को चुनाव होने वाले हैं. ये चुनाव दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन और बीजेपी से वर्तमान राज्यसभा सासंद दीपक प्रकाश का कार्यकाल समाप्त होने के कारण खाली हुए दो सीटों के लिए हो रहा है. 8 जून को नामांकन की आखिरी तारीख है और 18 जून को इसके लिए मतदान होगा. राज्यसभा चुनाव के लिए पर्याप्त नंबर न होने पर भी प्रदेश बीजेपी ने एक सीट के लिए उम्मीवार उतारने का फैसला किया है. इससे झारखंड की राजनीति गरमा गई है.

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झारखंड बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया. कहा जा रहा है कि प्रत्याशी के लिए झारखंड बीजेपी चार नामों का पैनल केन्द्रीय नेतृत्व को भेजेगी. बीजेपी चुनाव समिति की बैठक के बाद प्रदेश महामंत्री अमर बाउरी ने कहा कि झारखंड में राज्यसभा की दो सीटें खाली हो रही हैं. इसको लेकर बैठक में चर्चा हुई, जिसमें एक प्रत्याशी को उतारने का फैसला किया गया. उन्होंने कहा कि बीजेपी न सिर्फ उम्मीदवार उतारेगी बल्कि जीतेगी भी.

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अमर बाउरी ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और जेएमएम में नूराकुश्ती चल रही है, जो किसी से छुपा नहीं है. इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 5 जून को दो दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं. उनके साथ भी प्रदेश के नेता बैठक करेंगे और राज्यसभा में कैसे बीजेपी प्रत्याशी की जीत हो, उस पर रणनीति बनाई जाएगी.

राज्यसभा चुनाव में एनडीए में शामिल दलों के साथ बीजेपी शीर्ष नेतृत्व बात चीत कर रहा है. जेडीयू, लोजपा और आजसू के एक-एक विधायक को मिलाकर एनडीए के पास कुल 24 विधायक हैं. यह कोशिश की जा रही है कि इनमें किसी तरह की टूट न हो. झारखंड में राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 28 वोट चाहिए.

अब सवाल है कि बीजेपी के उम्मीदवार को जीतने के लिए 4 और विधायकों की जरूरत होगी. प्रदेश बीजेपी के नेता उसी समीकरण पर काम कर रहे हैं. बीजेपी नेताओं को भरोसा है कि देश हित में कुछ विधायक अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे.

चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की खाली हो रही 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी है. सभी सीटों पर 18 जून को मतदान होगा औऱ उसी दिन शाम को नतीजे भी घोषित किए जाएंगे. इनमें झारखंड की भी दो सीटें हैं.