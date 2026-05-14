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NEET पेपर लीक पर NSUI का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

NEET Paper Leak: NEET पेपर लीक मामले को लेकर NSUI के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार और शिक्षा मंत्री पर सवाल किया कि आखिर कब तक छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा.

Written By  UJJAWAL MISHRA|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 14, 2026, 06:34 PM IST

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NEET पेपर लीक पर NSUI का प्रदर्शन
NEET पेपर लीक पर NSUI का प्रदर्शन

NEET पेपर लीक के खिलाफ देशभर में छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है. इसी कड़ी में रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. NSUI कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की. इस दौरान NSUI नेताओं ने कहा कि NEET जैसी अहम परीक्षा का पेपर लीक होना लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है. परीक्षा में करीब 22 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था, लेकिन पेपर लीक की घटना ने इन सभी छात्रों के सपनों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.

NSUI के पदाधिकारियों ने कहा कि छात्र दिन-रात मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो सिर्फ छात्रों का ही नहीं, बल्कि उनके परिवारों का भविष्य भी प्रभावित होता है. प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री से सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर कब तक छात्रों के भविष्य के साथ इस तरह खिलवाड़ होता रहेगा.

उन्होंने मांग की कि इस मामले में जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए. साथ ही, चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शिक्षा व्यवस्था को संभालना सरकार के बस की बात नहीं है, तो शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए.

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बीते 3 मई को नीट यूजी एग्जाम 2026 हुआ था, लेकिन इसके पेपर पहले से कुछ छात्रों तक पहुंच गए थे. इससे परीक्षा पर सवाल उठने लगे थे. बाद में राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा को कैंसिल कर दिया था और जल्द ही फिर से परीक्षा कराने की बात कही थी. 

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से कहा गया था कि छात्रों को परीक्षा के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अलग से कोई शुल्क भी नहीं देना होगा. पुराने रजिस्ट्रेशन पर ही फिर से परीक्षा कराई जाएगी.

रिपोर्ट: उज्ज्वल मिश्रा

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