/झारखंड पहुंचा NEET पेपर लीक का बवंडर: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष, कांग्रेस और BJP आमने-सामने

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NEET पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से पैदा हुई राजनीतिक स्थिति ने राजनीतिक दलों को एक-दूसरे के आमने-सामने ला खड़ा किया है. BJP और कांग्रेस एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप और जवाबी हमले करने की रणनीति अपना रहे हैं. BJP पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने आए थे, जवाब में बीजेपी कार्यालय का घेराव होगा. फिलहाल, सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है.
'बीजेपी निम्न स्तर की राजनीति कर रही'
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सारी हदें पार कर दी है. बीजेपी निम्न स्तर की राजनीति कर रही है. युवा आज सड़क पर हैं, उनसे बात करना चाहिए लेकिन बीजेपी उल्टा आंख दिख रही है. युवाओं को कांग्रेस कार्यालय के अंदर हमने बंद रखा था, ताकि लोग उग्र ना हो जाए और आज कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का घेराव करेगी.
छात्रों को गुमराह किया जा रहा
वहीं, बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने कहा कि जब NEET परीक्षा का पेपर लीक हुआ, तो हमारी सरकार ने तुरंत परीक्षा दोबारा कराने और नतीजे जारी करने के लिए कदम उठाए. भारतीय जनता पार्टी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि टुकड़े-टुकड़े गैंग के नेता छात्रों को गुमराह कर रहे हैं और विपक्ष खून-खराबे पर राजनीति कर रहा है. BJP दफ्तर के घेराव के बारे में प्रतुल शाहदेव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अराजकता फैलाना चाहती है. प्रतुल शाहदेव ने डॉ. इरफान अंसारी को भी पार्टी में वापस आने का न्योता दिया है.
'बदलाव की आहट अब सुनाई देने लगी'
नीट पेपर लीक के मामले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी हमलावर है. जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि पूरे भारत में सिर्फ एक चिंगारी दिख रही थी, लेकिन आज वोल्कानो दिख रहा है. छात्र आज सड़कों पर उतर आए हैं और किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, क्योंकि उनका भविष्य खतरे में पड़ गया है. न तो प्रधानमंत्री ने कोई सहानुभूति दिखाई है और न ही शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है. बदलाव की आहट अब सुनाई देने लगी है. मनोज पांडे ने कहा कि लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया है, जैसा कि झारखंड के हालात से साफ पता चलता है. उन्होंने चेतावनी दी कि छात्र केंद्र से सत्ता भी छीन सकते हैं.