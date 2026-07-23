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झारखंड पहुंचा NEET पेपर लीक का बवंडर: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष, कांग्रेस और BJP आमने-सामने

NEET पेपर लीक और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांगों के बीच दिल्ली में पनप रहा राजनीतिक आक्रोश अब झारखंड में आरोप-प्रत्यारोप के दौर में बदल रहा है. स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सारी हदें पार कर दी है.

Written ByDHIRAJ THAKUREdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 23, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 11:28 AM IST
झारखंड पहुंचा NEET पेपर लीक का बवंडर: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष, कांग्रेस और BJP आमने-सामने

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DHIRAJ THAKUR

DHIRAJ THAKUR

Resident Editor के तौर पर झारखंड में कार्यरत. दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री ली.  दो दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता से जुडे हैं. डेढ़ दशक तक दिल्ली में नेशनल चैनल में काम करने के बाद 12 वर्षो से जी बिहार झारखंड से जुड़े हैं. जी बिहार झारखंड के एसाइनमेंट हेड के रूप में भी काम कर चुके हैं. राजस्थान और दिल्ली ब्यूरो के बाद बिहार ब्यूरो हेड के रूप में भी काम करने का अनुभव. राजनीतिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.

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