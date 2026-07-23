/झारखंड पहुंचा NEET पेपर लीक का बवंडर: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष, कांग्रेस और BJP आमने-सामने

'बदलाव की आहट अब सुनाई देने लगी'

नीट पेपर लीक के मामले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी हमलावर है. जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि पूरे भारत में सिर्फ एक चिंगारी दिख रही थी, लेकिन आज वोल्कानो दिख रहा है. छात्र आज सड़कों पर उतर आए हैं और किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, क्योंकि उनका भविष्य खतरे में पड़ गया है. न तो प्रधानमंत्री ने कोई सहानुभूति दिखाई है और न ही शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है. बदलाव की आहट अब सुनाई देने लगी है. मनोज पांडे ने कहा कि लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया है, जैसा कि झारखंड के हालात से साफ पता चलता है. उन्होंने चेतावनी दी कि छात्र केंद्र से सत्ता भी छीन सकते हैं.