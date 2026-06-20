Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /NEET Re-Exam: आज देशभर में मॉकड्रिल, रांची में जिला प्रशासन ने कसी कमर, परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा-163 लागू

NEET Re-Exam: आज देशभर में मॉकड्रिल, रांची में जिला प्रशासन ने कसी कमर, परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा-163 लागू

देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 कल यानी 21 जून को होगी. पिछले दिनों हुए विवादों और पेपर लीक के आरोपों से सबक लेते हुए इस बार NTA और राज्य सरकारों ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 20, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:55 AM IST
NEET Re-Exam: आज देशभर में मॉकड्रिल, रांची में जिला प्रशासन ने कसी कमर, परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा-163 लागू
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
NEET री-एग्जाम को लेकर रांची जिला प्रशासन अलर्ट, देशभर में आज होगी मॉकड्रिल
NEET re-exam14 min ago
2
Bhojpur News34 min ago
3
Motihari News47 min ago
4
patna news49 min ago
5
Bihar Weather1 hr ago