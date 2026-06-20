/NEET Re-Exam: आज देशभर में मॉकड्रिल, रांची में जिला प्रशासन ने कसी कमर, परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा-163 लागू

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NEET Re-Exam 2026: देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 कल यानी 21 जून को होगी. पिछले दिनों हुए विवादों और पेपर लीक के आरोपों से सबक लेते हुए इस बार NTA और राज्य सरकारों ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में परीक्षा से ठीक एक दिन पहले यानी आज (शनिवार, 20 जून) NTA की ओर से देशभर में मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है. इस मॉक ड्रिल के जरिए एनटीए परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था, प्रश्नपत्रों की सुरक्षित ढुलाई और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप से परख रही है. झारखंड की राजधानी रांची के 21 उप-केंद्रों पर एक पाली में परीक्षा आयोजित होगी.
इसे देखते हुए सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है. जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह निषेधाज्ञा 21 जून को दोपहर 12 बजे से शाम 8 बजे तक प्रभावी रहेगी. इस दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, किसी प्रकार की सभा या बैठक आयोजित करने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग तथा हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी एवं कर्मचारी इस आदेश से मुक्त रहेंगे.
जिला प्रशासन के अनुसार, परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए सभी केंद्रों पर दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है. प्रशासन को आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ लगाकर शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है. उधर, बोकारो में भी जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है. यहां सिटी डीएसपी के नेतृत्व में सिटी सेंटर स्थित विभिन्न होटलों एवं लॉजों में सघन छापामारी अभियान चलाया गया.
अभियान के दौरान होटलों में ठहरे व्यक्तियों की पहचान, आगंतुक पंजी का सत्यापन एवं संदिग्ध गतिविधियों की जांच की गई. साथ ही होटल संचालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए स्पष्ट रूप से कहा गया कि बिना वैध पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को कमरा उपलब्ध न कराएं तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल स्थानीय थाना को दें. पुलिस प्रशासन की ओर से यह कार्रवाई परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से की गई. आगे भी इस प्रकार की जांच एवं निगरानी जारी रहेगी.
रांची से कामरान और बोकारो से मृत्युंजय की रिपोर्ट