/NEET UG Result 2026 में गढ़वा SDM मयंक भूषण के बेटे ज्ञानेंद्र गर्व ने किया कमाल, 676 अंक लाकर बने झारखंड टॉपर

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नीट (NEET) परीक्षा के नतीजे सामने आ चुके हैं और इस बार झारखंड के ज्ञानेंद्र गर्व टॉपर बने हैं. ज्ञानेंद्र ने परीक्षा में 676 अंक हासिल कर पूरे राज्य में अपना और अपने परिवार का परचम लहराया है. बता दें कि ज्ञानेंद्र गढ़वा के एसडीएम मयंक भूषण के पुत्र हैं. बेटे की इस शानदार सफलता पर पूरे परिवार में खुशी की लहर है और पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है.
पेपर लीक होने के कारण मायूस
होनहार छात्र ज्ञानेंद्र गर्व, नीट परीक्षा में 676 अंक लाकर झारखंड टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है. ज्ञानेंद्र की शुरुआती पढ़ाई रांची के श्यामली स्कूल से हुई है, जहां वे हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल रहे. नीट पेपर लीक होने और रद्द होने के कारण ज्ञानेंद्र काफी मायूस थे. उस दौरान उनके अधिकारी पिता, शिक्षिका मां और दोस्तों ने हौसला बढ़ाया. दोबारा हुई परीक्षा में ज्ञानेंद्र ने अपना लोहा मनवाया. ज्ञानेंद्र बताते हैं कि पहली बार परीक्षा रद्द होने पर वे काफी नर्वस हो गए थे, लेकिन माता-पिता और दोस्तों के समर्थन से उनके अंदर दोबारा परीक्षा देने का जज्बा पैदा हुआ. उनका एकमात्र लक्ष्य एक बेहतरीन डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना है. वहीं, गढ़वा के एसडीएम और ज्ञानेंद्र के पिता मयंक भूषण अपने बेटे की इस उपलब्धि पर काफी खुश है. उन्होंने मिठाई खिलाकर बेटे को शुभकामनाएं दीं.
पिता ने बताया- मेधावी छात्र हैं ज्ञानेंद्र
पिता ने कहा कि हर पिता का सपना होता है कि उसका बेटा बेहतर करें और आज उनका यह सपना पूरा हुआ है. उन्होंने बताया कि ज्ञानेंद्र नर्सरी से लेकर 12वीं तक हमेशा मेधावी रहे हैं और इंटरमीडिएट के भी टॉपर रहे हैं. उन्होंने बताया कि पिछली बार नीट में ज्ञानेंद्र को 715 अंक मिले थे, लेकिन पेपर लीक ने बच्चे को निराश कर दिया था. बता दें कि गढ़वा जिला प्रशासनिक अधिकारियों के लिए काफी भाग्यशाली रहा है. इससे पहले भी यहां पदस्थापित रहे आईएएस अधिकारी शेखर जमुआर की बेटी और पूर्व सिविल सर्जन डॉ. कमलेश कुमार के बेटे ने यूपीएससी (UPSC) की कठिन परीक्षा पास की थी. आज वे दोनों झारखंड में आईपीएस (IPS) अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अब एसडीएम मयंक भूषण के बेटे की इस सफलता ने इस धारणा को और भी मजबूत कर दिया है.
रिपोर्ट: आशीष प्रकाश राजा