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NEET UG Result 2026 में गढ़वा SDM मयंक भूषण के बेटे ज्ञानेंद्र गर्व ने किया कमाल, 676 अंक लाकर बने झारखंड टॉपर

NEET UG Result 2026: गढ़वा SDM मयंक भूषण के बेटे ज्ञानेंद्र गर्व ने राज्य का नाम रोशन किया है. 676 अंक लाकर झारखंड टॉपर बने हैं. उनकी इस उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल है.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 17, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:45 AM IST
NEET UG Result 2026 में गढ़वा SDM मयंक भूषण के बेटे ज्ञानेंद्र गर्व ने किया कमाल, 676 अंक लाकर बने झारखंड टॉपर
Image Credit: गढ़वा SDM मयंक भूषण के बेटे ज्ञानेंद्र गर्व ने किया कमाल (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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