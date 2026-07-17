/NEET UG Result 2026 में गढ़वा SDM मयंक भूषण के बेटे ज्ञानेंद्र गर्व ने किया कमाल, 676 अंक लाकर बने झारखंड टॉपर

पिता ने बताया- मेधावी छात्र हैं ज्ञानेंद्र

पिता ने कहा कि हर पिता का सपना होता है कि उसका बेटा बेहतर करें और आज उनका यह सपना पूरा हुआ है. उन्होंने बताया कि ज्ञानेंद्र नर्सरी से लेकर 12वीं तक हमेशा मेधावी रहे हैं और इंटरमीडिएट के भी टॉपर रहे हैं. उन्होंने बताया कि पिछली बार नीट में ज्ञानेंद्र को 715 अंक मिले थे, लेकिन पेपर लीक ने बच्चे को निराश कर दिया था. बता दें कि गढ़वा जिला प्रशासनिक अधिकारियों के लिए काफी भाग्यशाली रहा है. इससे पहले भी यहां पदस्थापित रहे आईएएस अधिकारी शेखर जमुआर की बेटी और पूर्व सिविल सर्जन डॉ. कमलेश कुमार के बेटे ने यूपीएससी (UPSC) की कठिन परीक्षा पास की थी. आज वे दोनों झारखंड में आईपीएस (IPS) अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अब एसडीएम मयंक भूषण के बेटे की इस सफलता ने इस धारणा को और भी मजबूत कर दिया है.