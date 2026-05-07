Garhwa News: गढ़वा में बड़ा हादसा, बुआ को डूबने से बचाने के लिए बांध में कूदा भतीजा; दोनों की दर्दनाक मौत

Garhwa News: गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र चामा पंचायत इलाके के गोबरदाहा गांव में, गुरुवार (7 मई) की सुबह एक भतीजे और उसकी बुआ की मौत के बाद शोक की लहर छा गई है. मिली जानकारी के अनुसार, गोबरदाहा गांव के निवासी अजीमुद्दीन खान की 13 वर्षीय बेटी जैनब खातून अचानक हरवाडिया बांध में डूबने लगी. अपनी बुआ को मुसीबत में देखकर, उसके भतीजे सोहेल खान ने अपनी जान की परवाह किए बिना, उन्हें बचाने की कोशिश में पानी में छलांग लगा दी. हालांकि, बचाने की इस कोशिश के दौरान दोनों ही डूब गए.

इस घटना की जानकारी मिलते ही, परिवार के सदस्य और आस-पास के गांवों के निवासी घटनास्थल पर जमा हो गए और स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाशी अभियान शुरू कर दिया. उन्होंने इस घटना के बारे में मेराल सर्किल ऑफिसर (CO) यशवंत नायक और स्टेशन इंचार्ज विष्णुकांत को भी सूचित किया. घटना की जानकारी मिलते ही, CO यशवंत नायक और स्टेशन इंचार्ज विष्णुकांत मौके पर पहुंचे और गोताखोरों को तलाशी शुरू करने का निर्देश दिया. दो घंटे से अधिक समय तक चले अथक प्रयास के बाद, दोनों व्यक्तियों को पानी से बाहर निकाला गया. हालांकि, तब तक दोनों की मृत्यु हो चुकी थी. उन्हें तुरंत गढ़वा सदर अस्पताल ले जाया गया.

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इधन, घटना की जानकारी मिलते ही झारखंड के पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर और मुखिया शंभू राम तुरंत मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली. साथ ही, उन्होंने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देते हुए, उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया. परिजनों को ढाढ़स बंढ़ाते हुए मुखिया ने कहा कि वे सरकारी नियमों के अनुरूप, आपदा राहत प्रावधानों के तहत हर संभव सहायता और मुआवजा दिलाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेंगे.

रिपोर्ट: आशीष प्रकाश राजा