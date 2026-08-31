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जमशेदपुर में असिम मंडल के दस्ते में बचे सिर्फ 5 नक्सली, पुलिस ने जारी किया नया पोस्टर

Jamshedpur News: जमशेदपुर में एक करोड़ के इनामी असिम मंडल समेत 6 नक्सलियों का पुलिस ने नया पोस्टर जारी किया है. पुलिस ने बताया कि असिम मंडल के दस्ते में अब सिर्फ 5 नक्सली बचे हैं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 31, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 01:54 PM IST
जमशेदपुर में असिम मंडल के दस्ते में बचे सिर्फ 5 नक्सली, पुलिस ने जारी किया नया पोस्टर
Image Credit: जमशेदपुर में अंतिम सांसें गिन रहा असिम मंडल का दस्ता (Photo-AI)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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