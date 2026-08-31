/जमशेदपुर में असिम मंडल के दस्ते में बचे सिर्फ 5 नक्सली, पुलिस ने जारी किया नया पोस्टर

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जमशेदपुर के दलमा क्षेत्र में सक्रिय एक करोड़ के इनामी नक्सली असिम मंडल उर्फ आकाश के दस्ते का पुलिस ने नया पोस्टर जारी किया है. पुलिस ने असिम मंडल की टीम में बचे छह वांछित नक्सलियों के नए पोस्टर जारी किए हैं और उनकी सूचना देने के लिए गांव गांव में पोस्टर लगा रही है. पोस्टर को एमजीएम, पटमदा, बोड़ाम और घाटशिला समेत सीमावर्ती इलाकों के गांवों, चौक-चौराहों और प्रमुख स्थानों पर लगाया जा रहा है. गांव में नक्सलियों की आने पर सूचना देने की बात कही जा रही है.
असिम मंडल के दस्ते में अब सिर्फ 5 नक्सली बचे
बताया जा रहा है कि असिम मंडल के दस्ते में अब सिर्फ 5 नक्सली बचे हैं. असीम समेत कुल 6 नक्सली दलमा और इसके सीमावर्ती इलाके में घूम रहे है. पोस्टर में सभी छह नक्सलियों की तस्वीर, नाम और उनके सिर पर घोषित इनाम की जानकारी दी गई है. असिम मंडल , 15 लाख का इनामी राम प्रसाद उर्फ सचिन, 10 लाख की इनामी सचिन की पत्नी मीता, 5 लाख का इनामी मंगल सिंह सरदार, 2 लाख की इनामी मालती मुर्मू और एक लाख की इनामी बुलू महतो पुलिस की वांछित सूची में हैं.
पुलिस नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन भी चला रही
पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की है कि इन नक्सलियों की जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचना दें. सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखने का भी भरोसा दिया जा रहा है. पुलिस इनाम की राशि बताने वाले को देने की बात कह रही है. वहीं, दलमा और सीमावर्ती इलाकों में कोबरा बटालियन के साथ पुलिस नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन भी चला रही है.
असीम अपने 5 साथियों के साथ दलमा और सीमावर्ती इलाके में घूम रहा
जमशेदपुर पटमदा के डीएमसपी अरुण कुमार ने कहा कि मदन महतो की गिरफ्तारी के बाद असीम और उसके दस्ते के मूवमेंट की सूचना पुलिस को नहीं मिली है. पुलिस का मानना है कि असीम अपने 5 साथियों के साथ दलमा और सीमावर्ती इलाके में घूम रहा है.
रिपोर्ट: रंजीत कुमार ओझा