/रांची RSS कार्यालय पर पेट्रोल बम हमला, दिल्ली से आरोपी गिरफ्तार, पटना में NIA का छापा

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बिहार की राजधानी पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के कुम्हरार स्थित साई कुसुम इंफिनिटी अपार्टमेंट में एनआईए की छापेमारी चल रही है. एनआईए की टीम स्थानीय थाना पुलिस के साथ अपार्टमेंट के दो फ्लैटों में सर्च ऑपरेशन कर रही है. बताया जा रहा है कि झारखंड की राजधानी रांची में 17 जून को RSS कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला किया गया था. इसी मामले में NIA ने दिल्ली से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ और उसकी निशानदेही के आधार पर पटना में यह कार्रवाई की जा रही है.
दोनों फ्लैट संदीप कुमार के नाम पर बताए जा रहे
एनआईए की टीम साई कुसुम इंफिनिटी के फ्लैट नंबर 1206 और 609 की तलाशी ले रही है. दोनों फ्लैट संदीप कुमार के नाम पर बताए जा रहे हैं. पिछले करीब एक घंटे से दोनों फ्लैटों में सर्च जारी है. वहीं, स्थानीय पुलिस अपार्टमेंट में आने-जाने वाले लोगों पर नजर रख रही है.
6 सितंबर को भी यहां पर हुई थी छापेमारी
मिली जानकारी के अनुसार, पटना के साई कुसुम इन्फिनिटी में छापेमारी चल रही है. तीन दिन के भीतर यह दूसरी बार छापेमारी हो रही है. इससे पहले 6 सितंबर, 2026 दिन रविवार को इन्फिनिटी अपार्टमेंट में छापेमारी हुई थी. एनआईए के साथ स्थानीय चित्रगुप्त नगर थाने की पुलिस और STF भी मौजूद थे. यहां पर रविवार को भी छापेमारी हुई थी. हालांकि, उस दौरान टीम के हाथ कोई महत्वपूर्ण सुराग नहीं लगा और टीम खाली हाथ लौट गई थी.
17 जून, 2026 की देर रात पेट्रोल बम से हमला हुआ था हमला
बता दें कि रांची स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय पर 17 जून, 2026 की देर रात पेट्रोल बम से हमला हुआ था. रांची के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित आरएसएस प्रांतीय कार्यालय पर दो अज्ञात हमलावरों ने पेट्रोल बम फेंके थे. एक पेट्रोल बम मुख्य गेट के बाहर और दूसरा बिल्डिंग की छत पर गिरा था, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ था.
रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा