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रांची RSS कार्यालय पर पेट्रोल बम हमला, दिल्ली से आरोपी गिरफ्तार, पटना में NIA का छापा

रांची RSS कार्यालय पेट्रोल बम धमाका मामले में पटना में NIA ने छापेमारी की है. एनआईए 9 सितंबर, 2026 दिन बुधवार को दो फ्लैट खंगाल रही है. दिल्ली से गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर पूछताछ टीम कर रही है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 09, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 04:45 PM IST
रांची RSS कार्यालय पर पेट्रोल बम हमला, दिल्ली से आरोपी गिरफ्तार, पटना में NIA का छापा
Image Credit: रांची RSS कार्यालय पेट्रोल बम धमाका मामले में पटना में NIA की छापेमारी (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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