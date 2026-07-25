/बाबा बैद्यनाथ के दरबार पहुंचे BJP सांसद निशिकांत दुबे, बोले- 7 साल से श्राइन बोर्ड की बैठक न होना गंभीर विषय

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झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे आज (शनिवार, 25 जुलाई) दिल्ली से देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे और बाबा बैद्यनाथ की पूजा-अर्चना की. इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और पिछले 7 वर्षों से अब तक श्राइन बोर्ड की ओर से एक भी बैठक नहीं की गई है. मैं आज विशेष तौर पर श्राइन बोर्ड की बैठक का हिस्सा बनने के लिए आया था. उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में मैंने मुख्यमंत्री का आमने-सामने चेहरा नहीं देखा. बीजेपी सांसद ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ के नाम पर मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं, इसीलिए अपने अहंकार को छोड़कर श्राइन बोर्ड की बैठक में आया हूं.
निशिकांत दुबे ने कहा कि मैंने सोचा कि आज 7 साल के बाद श्राइन बोर्ड की बैठक होगी. इसमें देवघर के बारे में, बाबा बैद्यनाथ के लोगों के बारे में और यहां के पंडा समाज के बारे में बातचीत होगी. यहां के स्थानीय लोगों के बारे में और दुकानदारों के बारे में चर्चा होगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने 7वें साल भी बैठक नहीं की. यह बहुत गंभीर विषय है. विधानसभा से कोई चीज पारित होता है और श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री कभी श्राइन बोर्ड की बैठक ही नहीं करते हैं.
बीजेपी सांसद ने कहा कि क्यों देवघर का कॉम्प्लेक्स अब तक आधा ही बना हुआ है? यह केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है, लेकिन अब तक अधूरा है. हाईकोर्ट का आदेश भी मुख्यमंत्री नहीं मान रहे हैं. यह मेला बाबा के ही कृपा से होगा और मेला को बाबा ही संभालेंगे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को यह मालूम है कि अगर श्राइन बोर्ड की बैठक होती है, तो उनके अधिकारी फंसेंगे. बाबा बैद्यनाथ मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी सामने आ जाएगी. इसके डर से मुख्यमंत्री श्राइन बोर्ड की बैठक नहीं होने देना चाहते हैं.
रिपोर्ट- विकास राउत