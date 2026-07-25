/बाबा बैद्यनाथ के दरबार पहुंचे BJP सांसद निशिकांत दुबे, बोले- 7 साल से श्राइन बोर्ड की बैठक न होना गंभीर विषय

झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे आज (शनिवार, 25 जुलाई) दिल्ली से देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे और बाबा बैद्यनाथ की पूजा-अर्चना की. इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और पिछले 7 वर्षों से अब तक श्राइन बोर्ड की ओर से एक भी बैठक नहीं की गई है. मैं आज विशेष तौर पर श्राइन बोर्ड की बैठक का हिस्सा बनने के लिए आया था. उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में मैंने मुख्यमंत्री का आमने-सामने चेहरा नहीं देखा. बीजेपी सांसद ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ के नाम पर मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं, इसीलिए अपने अहंकार को छोड़कर श्राइन बोर्ड की बैठक में आया हूं.