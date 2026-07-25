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बाबा बैद्यनाथ के दरबार पहुंचे BJP सांसद निशिकांत दुबे, बोले- 7 साल से श्राइन बोर्ड की बैठक न होना गंभीर विषय

Nishikant Dubey In Baba Baidyanath Temple: झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे आज (शनिवार, 25 जुलाई) दिल्ली से देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे और बाबा बैद्यनाथ की पूजा-अर्चना की. इस दौरान उन्होंने श्राइन बोर्ड की बैठक नहीं होने पर चिंता जताई और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Jul 25, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 12:56 PM IST
बाबा बैद्यनाथ के दरबार पहुंचे BJP सांसद निशिकांत दुबे, बोले- 7 साल से श्राइन बोर्ड की बैठक न होना गंभीर विषय
Image Credit: बाबा बैद्यनाथ के दरबार पहुंचे BJP सांसद निशिकांत दुबे (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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