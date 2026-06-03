राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार झारखंड आ रहे नितिन नवीन, स्वागत की भव्य तैयारी

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 6 और 7 जून को दो दिवसीय झारखंड दौरे पर आ रहे हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका यह पहला झारखंड दौरा होगा. इसे लेकर प्रदेश भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी क्रम में आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के झारखंड आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं और आम जनता में काफी उत्साह है. उनके स्वागत के लिए रांची एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे.

READ ALSO: सरकारी संस्थानों के पास संसाधन, फिर भी क्यों पिछड़ रहे? मंत्री सुदिव्य सोनू ने बताया

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भगवान बिरसा मुंडा, जननायक कर्पूरी ठाकुर और भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाशपति मिश्र की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करेंगे. इसके बाद प्रदेश भाजपा कार्यालय में विभिन्न संगठनात्मक और रणनीतिक बैठकों में हिस्सा लेंगे. प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि दूसरे दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे. इसके बाद वे पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और संगठन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे. कार्यक्रमों के समापन के बाद वे शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे.

राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि पार्टी में सभी निर्णय आम सहमति के आधार पर लिए जाते हैं, जबकि अंतिम फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करता है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा, भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता उसे पूरी निष्ठा के साथ स्वीकार करेगा और उसका अनुपालन करेगा.

उन्होंने कहा कि झारखंड की भावनाओं और यहां के मुद्दों से राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया गया है. राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी जो भी फैसला करेगी, उसका सभी कार्यकर्ता स्वागत करेंगे. पर्यवेक्षक के दौरे और वरिष्ठ नेताओं से हुई चर्चा पर उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुभवी हैं, राज्य और संगठन की गहरी समझ रखते हैं. उनसे विस्तृत बातचीत हुई है और उसके परिणाम आने वाले दिनों में सामने दिखाई देंगे.