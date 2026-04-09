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Bokaro News: 8 महीने से लापता पुष्पा का सुराग नहीं, झारखंड हाईकोर्ट सख्त; DGP तदाशा मिश्रा से मांगा जवाब

Bokaro Pushpa Kumari Missing Case: बोकारो की पुष्पा पिछले आठ महीनों से लापता है. उसके परिवार वालों ने पुलिस द्वारा इस मामले को संभालने के तरीके पर सवाल उठाए हैं. वहीं, जिला परिषद की उपाध्यक्ष ने कार्रवाई की मांग करते हुए मोर्चा खोल दिया है. 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 09, 2026, 09:09 AM IST

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Bokaro News: 8 महीने से लापता पुष्पा का सुराग नहीं
Bokaro News: 8 महीने से लापता पुष्पा का सुराग नहीं

Bokaro Pushpa Kumari Missing Case: बोकारो जिले के पिंडराजोरा पुलिस थाना क्षेत्र के खुंटाडीह गांव की रहने वाली 18 वर्षीय पुष्पा कुमारी पिछले आठ महीनों से लापता है. ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. जहां एक ओर इस मामले में पुलिस के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पीड़ित परिवार न्याय के लिए लगातार गुहार लगाते-लगाते थक चुका है. अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है, जब जिला परिषद की उपाध्यक्ष बबीता देवी ने आगे आकर इस मुद्दे को खुलकर उठाया है. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए, बबीता देवी ने बोकारो पुलिस पर लापरवाही और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने जोर देकर कहा कि पुलिस पुष्पा को सक्रिय रूप से खोजने के बजाय, पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने में ज़्यादा दिलचस्पी लेती नजर आ रही है. उन्होंने प्रशासन पर भी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने का आरोप लगाया.

आगामी सुनवाई पर सभी की निगाहें
बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने पहले बोकारो के एसपी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था. इसके बाद हाल ही में डीजीपी तदाशा मिश्रा को वर्चुअल माध्यम से जवाब देने को कहा गया है. अदालत की सख्ती के बाद प्रशासन पर दबाव साफ नजर आ रहा है और आगामी सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं. पीड़िता की मां रेखा देवी ने पुलिस पर मारपीट और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि 3 अप्रैल को उनके रिश्तेदार को जांच के नाम पर थाने बुलाकर बेरहमी से पीटा गया. परिवार का आरोप है कि पुलिस निष्पक्ष जांच के बजाय उन्हें डराने और मामले को दबाने का प्रयास कर रही है.

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धमकी देने जैसे गंभीर आरोप
बबीता देवी ने पुलिस प्रशासन पर परिवार को ही धमकी देने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं. उन्होंने कहा कि पीड़िता की मां को फोन कर केस को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है. ऐसे में यह मामला अब केवल एक गुमशुदगी नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही की बड़ी परीक्षा बन चुका है. वही मां का भी रो रोकर बुरा हाल है. वही बोकारो एसपी ने कहा कि परिवार के द्वारा लगाए गए आरोप की सच्चाई की जांच कर ऐसे पुलिस वाले पर करवाई की जाएगी. बताते चले कि मामला हाई कोर्ट में है और कोर्ट के द्वारा डीजीपी को भी इस मामले में तलब किया गया है.

रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा

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