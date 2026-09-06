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नहीं रहे सुदिव्य सोनू, झारखंड की सियासत में पसरा मातम, सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने कहा-अपूरणीय क्षति

Sudivya Kumar Sonu: झारखंड सरकार के मंत्री और झामुमो के वरिष्ठ नेता सुदिव्य कुमार सोनू के आकस्मिक निधन से पूरे राज्य में शोक की लहर है. स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत सत्ता और विपक्ष के कई नेताओं ने गहरा दुख जताया.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 06, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 11:13 AM IST
नहीं रहे सुदिव्य सोनू, झारखंड की सियासत में पसरा मातम, सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने कहा-अपूरणीय क्षति
Image Credit: सुदिव्य कुमार सोनू, झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और गिरिडीह के विधायक

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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