/नहीं रहे सुदिव्य सोनू, झारखंड की सियासत में पसरा मातम, सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने कहा-अपूरणीय क्षति

Sudivya Kumar Sonu: झारखंड सरकार के मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के वरिष्ठ नेता सुदिव्य कुमार सोनू के आकस्मिक निधन से राज्य के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में शोक की लहर है. सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं ने उनके निधन पर गहरा दुख जताते हुए इसे राज्य के राजनीतिक जीवन के लिए बड़ी क्षति बताया है.स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सुदिव्य सोनू के निधन को बेहद पीड़ादायक और हृदयविदारक बताया. उन्होंने कहा कि सोनू उनके लिए भाई जैसे थे और दोनों को कैबिनेट मंत्री के रूप में साथ काम करने का अवसर मिला. अंसारी ने कहा कि इलाज के दौरान उन्होंने बहादुरी से संघर्ष किया, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें बचाया नहीं जा सका. उन्होंने कहा कि सोनू के साथ बिताए अनमोल पल और उनका स्नेहपूर्ण स्वभाव हमेशा यादों में जीवित रहेगा. उनका असामयिक निधन सभी के लिए अपूरणीय क्षति है.