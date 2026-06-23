/मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फरियाद करने गए थे 22 महीने की मासूम अदिति के मां-बाप, अपॉइंटमेंट बिना नहीं मिलने दिया गया

सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर चुके हैं पिता

वहीं, अदिति के पिता मनीष पांडे ने कहा कि बच्ची की तलाश को लेकर वे कई बार सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि प्रशासन की कार्रवाई पर उन्हें कोई संदेह नहीं है, लेकिन 47 दिन बीत जाने के बावजूद उनकी बेटी का कोई पता नहीं चल सका है. इसी वजह से वे मुख्यमंत्री से मिलकर पूरे मामले को उनके सामने रखना चाहते हैं. मनीष पांडे ने कहा कि यदि जल्द मुलाकात नहीं होती है तो वे दोबारा मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना देने को मजबूर होंगे. उनका कहना है कि परिवार गहरे दर्द और चिंता में है और सरकार से केवल यही उम्मीद है कि उनकी बेटी जल्द सुरक्षित मिल जाए.