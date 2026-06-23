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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फरियाद करने गए थे 22 महीने की मासूम अदिति के मां-बाप, अपॉइंटमेंट बिना नहीं मिलने दिया गया

47 दिन बाद भी रांची की अदिति का कोई सुराग नहीं मिल पाया है. अपनी मांग को लेकर आज (23 जून, 2026) अदिति के पिता मनीष पांडे सीएम आवास पहुंचे, लेकिन अपॉइंटमेंट न होने के कारण उन्हें मिलने नहीं दिया गया.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 23, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:03 PM IST
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फरियाद करने गए थे 22 महीने की मासूम अदिति के मां-बाप, अपॉइंटमेंट बिना नहीं मिलने दिया गया
Image Credit: अदिति के पिता मनीष पांडे (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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