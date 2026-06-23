/मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फरियाद करने गए थे 22 महीने की मासूम अदिति के मां-बाप, अपॉइंटमेंट बिना नहीं मिलने दिया गया

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रांची के कोकर स्थित खोरहाटोली से 9 मई 2026 को लापता हुई 22 महीने की मासूम अदिति पांडेय का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है. बच्ची की गुमशुदगी को 47 दिन से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन परिवार को अभी भी उसकी तलाश पूरी होने का इंतजार है. इसी मांग को लेकर आज अदिति के माता-पिता मुख्यमंत्री आवास पहुंचे. मुख्यमंत्री आवास पहुंचने पर पुलिस ने अदिति के माता-पिता को रोक दिया और उन्हें गोंदा थाना ले जाया गया.
मुख्यमंत्री से मुलाकात की मांग
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेना आवश्यक है. इसके बाद परिवार की ओर से एक आवेदन मुख्यमंत्री सचिवालय को सौंपा गया, डीएसपी संजीव कुमार बेसरा ने बताया कि परिवार की मांग मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी. मुख्यमंत्री सचिवालय से बातचीत के बाद उनके आवेदन को मुख्यमंत्री के ओएसडी के पास रिसीव कराया गया है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच लगातार जारी है और पुलिस टीम हर संभावित पहलू पर काम कर रही है. परिवार की ओर से जो भी सुझाव और मांगें आ रही हैं, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है.
सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर चुके हैं पिता
वहीं, अदिति के पिता मनीष पांडे ने कहा कि बच्ची की तलाश को लेकर वे कई बार सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि प्रशासन की कार्रवाई पर उन्हें कोई संदेह नहीं है, लेकिन 47 दिन बीत जाने के बावजूद उनकी बेटी का कोई पता नहीं चल सका है. इसी वजह से वे मुख्यमंत्री से मिलकर पूरे मामले को उनके सामने रखना चाहते हैं. मनीष पांडे ने कहा कि यदि जल्द मुलाकात नहीं होती है तो वे दोबारा मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना देने को मजबूर होंगे. उनका कहना है कि परिवार गहरे दर्द और चिंता में है और सरकार से केवल यही उम्मीद है कि उनकी बेटी जल्द सुरक्षित मिल जाए.
रिपोर्ट: उज्ज्वल मिश्रा