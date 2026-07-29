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झारखंड में माओवाद का अंत! ₹1 करोड़ का इनामी नक्सली मिसिर बेसरा गिरफ्तार, क्रेडिट लेने की मची होड़

Maoist Misir Besra Arrested: झारखंड पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर एक करोड़ रुपये के इनामी नक्सली कमांडर मिसिर बेसरा को गिरफ्तार किया है. सुरक्षाबलों की इस कामयाबी पर जेएमएम और बीजेपी में 'क्रेडिट वॉर' देखने को मिल रही है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 29, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:18 AM IST
झारखंड में माओवाद का अंत! ₹1 करोड़ का इनामी नक्सली मिसिर बेसरा गिरफ्तार, क्रेडिट लेने की मची होड़
Image Credit: एक करोड़ का इनामी माओवादी मिसिर बेसरा गिरफ्तार (ANI)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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