/झारखंड में माओवाद का अंत! ₹1 करोड़ का इनामी नक्सली मिसिर बेसरा गिरफ्तार, क्रेडिट लेने की मची होड़

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झारखंड में लाल आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है. झारखंड पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर एक करोड़ रुपये के इनामी नक्सली कमांडर मिसिर बेसरा को गिरफ्तार कर लिया है. वह बीते तीन दशकों से झारखंड में माओवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था और सुरक्षाबलों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था. मिसिर बेसरा को एक बेहद गोपनीय ऑपरेशन के दौरान उसके कई साथियों सहित गिरफ्तार किया गया है. झारखंड और ओडिशा समेत कई राज्यों में वह नक्सली गतिविधियों और संगठन के विस्तार में मुख्य भूमिका निभाता आ रहा था.
उसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं. सुरक्षाबलों को उम्मीद है कि इस पूछताछ से नक्सली नेटवर्क, उनके सक्रिय सदस्यों, हथियारों की सप्लाई चेन और आने वाले अभियानों के बारे में कई अहम सुराग हाथ लगेंगे. वहीं दूसरी ओर, नक्सली कमांडर की गिरफ्तारी का क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है. बीजेपी और जेएमएम के बीच इस मुद्दे पर बयानबाजी शुरू हो गई है. मिसिर बेसरा की गिरफ्तार पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि हमारी फोर्सज ने जिस तरीके से काम किया है, उस पर गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है.
मनोज पांडे ने कहा कि निश्चित रूप से यह हमारे मुख्यमंत्री की बड़ी उपलब्धि है. उनकी सराहना होनी चाहिए. जेएमएम प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा होगा. झारखंड पुलिस की वह सराहना नहीं करेंगे. झारखंड पुलिस ने बेहतर काम किया है. जो नक्सली मुख्य धारा में नहीं आ रहे थे, उन्हें सरकार ने अपनी नीतियों से प्रभावित भी किया है. जो बचे हुए नक्सली थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया है. अब झारखंड अमन-चैन और शांति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा. मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी बहुत बड़ी उपलब्धि है. पुलिस प्रशासन को धन्यवाद.
झारखंड मुक्ति मोर्चा के बयान पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि यह लोग बेशर्म हैं. आज ऐसी बातें कर रहे हैं और एक वक्त ये लोग नक्सलियों को टिकट देने का काम किए थे. हीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाते हुए कहा कि जेएमएम हमेशा नक्सलियों का दुरुपयोग करती रही है. रही बात झारखंड से नक्सलियों के खात्मे की तो यह संयुक्त प्रयास से हुआ है. इसके लिए केंद्र और राज्य की फोर्सज, दोनों बधाई के पात्र हैं. भाजपा के बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है.
कांग्रेस महासचिव आलोक दुबे ने कहा कि झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से हाल के महीनों में कई नक्सलियों के जत्थों ने सरेंडर किया है. कल शीर्ष नक्सली भी पकड़ा गया. रही बात गृह मंत्री अमित शाह को क्रेडिट देने की तो अर्जुन मुंडा की सरकार में नक्सलियों का कितना आतंक था, यह किसी से छुपा नहीं है. उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले गृह मंत्री ने यह घोषणा कर दी थी कि झारखंड से नक्सलियों का सफाया हो गया, तो फिर आखिर यह नक्सली कहां से आ गए?