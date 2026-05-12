Jharkhand Politics: पीएम मोदी की अपील पर विपक्ष का हमला, कांग्रेस बोली- लोगों में असमंजस और डर का माहौल पैदा हुआ

Politics On PM Modi Appeal: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर सियासी गलियारों में नई बहस छिड़ गई है. कांग्रेस और जेएमएम पार्टी ने पीएम मोदी की अपील पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इससे लोगों में असमंजस और डर का माहौल पैदा हुआ है.
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Politics On PM Modi Appeal: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक संकट को लेकर हाल ही में देशवासियों से विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की है. पीएम मोदी ने देशवासियों से कहा है कि वे तेल की बचत करें और कम से कम एक साल के लिए सोना (गोल्ड) खरीदने से बचें. पीएम मोदी की इस अपील पर झारखंड की सियासत गरमा गई है. इसे लेकर कांग्रेस और JMM दोनों ने पीएम पर निशाना साधा है. झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने अपनी नाकामियों का बोझ जनता पर थोपने का काम किया है. उन्होंने कहा कि तमाम संकट के बावजूद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से संभाला था, लेकिन मौजूदा सरकार आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही है.
केशव कमलेश ने कहा कि प्रधानमंत्री की हालिया अपील से लोग में असमंजस और डर का माहौल है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री चुनावी राजनीति में व्यस्त रहे. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव खत्म होने के बाद जनता पर महंगाई और आर्थिक बोझ डाला जा रहा है. उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी केंद्र सरकार को आधे हाथों लिया है.
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जेएमएम सांसद विजय हांसदा ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव से पहले महंगाई और आम लोगों की परेशानियों पर अलग बातें होती हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही गैस सिलेंडर महंगा कर दिया जाता है. जेएमएम सांसद ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अब लोगों को सोना कम खरीदना है, जैसी बातें सुननी पड़ रही हैं. उन्होंने कहा कि अब विकास, आय और शिक्षा जैसे मुद्दे चुनावी एजेंडे नहीं रह गए हैं, बल्कि जनता के जीवन स्तर को लगातार कमजोर किया जा रहा है. विजय हांसदा ने कहा कि आजादी के बाद शायद यह पहली सरकार है जो ऐसा संदेश दे रही है कि लोगों को अब सोना और ईंधन की जरूरत कम कर देनी चाहिए.
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का पूरा फोकस सिर्फ चुनावी खर्च और चुनाव जीतने पर है, जबकि आम जनता पर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ाया जा रहा है. वहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री की अपील को देश की जरूरत बताया है. बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शहदेव ने कहा कि पीएम ने देश हित में बड़ा प्रश्न उठाया है और देशवासियों से आग्रह किया है. तेल कंपनियों को लगातार नुकसान हो रहा है, फिर भी कीमतें नहीं बढ़ाई गई है. उन्होंने कहा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को खर्च करते हैं तो रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले गिरती है. ये ऐसे ही शुरुआत होती. मोदी जी की अपील मार्मिक है और देशवासी अनुसरण करेंगे.