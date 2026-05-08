Giridih News: गिरिडीह के डुमरी में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों को रौंदा; 5 की मौत, 20 घायल

Giridih News: गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत इसरी बाजार में एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई है. एक बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी है. अब तक इस दुर्घटना में पांच लोगों की मौत की खबर है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं.
Trending Photos
Giridih News: गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के इसरी बाजार में शुक्रवार (8 मई) को भीषण सड़क हादसा हो गया. अनियंत्रित ट्रक ने कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं. कई घायलों की हालत गंभीर है.
मौके पर मची अफरातफरी
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर बाजार में घुस गया और सड़क किनारे खड़े वाहनों और पैदल चल रहे लोगों को कुचलते हुए निकल गया. हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई. चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े. घटना की सूचना मिलते ही डुमरी पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया.
यह भी पढ़ें: बोकारो ट्रेजरी घोटाले में बड़ी कार्रवाई, रांची से पहुंची जांच टीम, ट्रक में भरकर ले
पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया
घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है. हादसे के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. मृतकों की पहचान और घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा, गिरिडीह
झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi हर पल की जानकारी । झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!