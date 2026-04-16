चतरा में बवाल: भगवान राम और माता सीता पर अभद्र टिप्पणी से उबाल, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका

Chatra News: चतरा जिले के वशिष्ठनगर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले दंतर गांव में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से जुड़ी एक गंभीर घटना सामने आई है. यह घटना सुबह के समय हुई, जब गांव वाले पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे और उन्होंने मंदिर की दीवार पर भगवान राम और देवी सीता के विरुद्ध अपमानजनक शब्द लिखे हुए देखे. यह दृश्य देखकर पूरे समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया. इस घटना की खबर पूरे गांव में तेजी से फैल गई, जिसके बाद आक्रोशित हिंदू समुदाय के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन के तौर पर बाजार की दुकानें बंद कर दीं.

प्रशासन के खिलाफ नाराजगी दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए, लोगों ने प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश दिखाया. सूचना मिलते ही, वशिष्ठनगर के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) अमित कुमार सिंह और सर्किल ऑफिसर (CO) मौके पर पहुंच गए. स्थिति को अपने नियंत्रण में लेते हुए, अधिकारियों ने तुरंत मंदिर की दीवार पर लिखी आपत्तिजनक भाषा को मिटवा दिया और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद, पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है.

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पहली बार नहीं हुई है इस तरह की घटना

गांव वालों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब ऐसी कोई घटना हुई है. पहले भी कई बार मंदिर को अपवित्र करने की कोशिश की गई है. लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. इस बार, स्थानीय लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक दोषियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती, तब तक बाजार बंद रहेगा. फिलहाल, गांव में तनाव का माहौल है, जबकि प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

रिपोर्ट: धर्मेंद्र पाठक

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