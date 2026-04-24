जगन्नाथ मंदिर में गार्ड की हत्या से रांची में आक्रोश, संजय सेठ बोले- अपराधियों में पैदा करें योगी जैसा डर

रांची: झारखंड की राजधानी रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में एक गार्ड की बेरहमी से हत्या की घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है. इस जघन्य अपराध के बाद अब राज्य में सियासत भी गरमा गई है. केंद्र सरकार में रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसे आस्था के केंद्र पर बड़ा हमला बताया है. उन्होंने झारखंड सरकार से अपराधियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने और राज्य में कानून का डर पैदा करने की पुरजोर मांग की है.

संजय सेठ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जगन्नाथ मंदिर केवल एक धार्मिक ढांचा नहीं, बल्कि लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक है. पुरी के बाद रांची की रथ यात्रा देश भर में अपनी खास पहचान रखती है. उन्होंने कहा कि ऐसे पवित्र स्थल पर किसी सुरक्षाकर्मी की हत्या होना समाज के लिए बेहद अशुभ और चिंताजनक संकेत है. हालांकि, पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारी की बात कही है, लेकिन मंत्री ने इसे नाकाफी बताया. उन्होंने मांग की कि पीड़ित परिवार को तुरंत उचित मुआवजा दिया जाए और उनके भविष्य के लिए पुनर्वास की ठोस व्यवस्था की जाए.

सांसद संजय सेठ ने इस बढ़ते अपराध के पीछे नशे के कारोबार को मुख्य वजह बताया. उनका मानना है कि राजधानी में नशा माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, जिसके कारण ऐसी हिंसक घटनाएं बढ़ रही हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक पुलिस और समाज मिलकर नशे के खिलाफ आर-पार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक अपराध पर लगाम लगाना नामुमकिन होगा. उन्होंने दोषियों को फांसी जैसी कड़ी सजा दिलाने के लिए मामले को 'फास्ट ट्रैक कोर्ट' में चलाने की वकालत की. सेठ ने कहा कि अपराधियों के मन में कानून का ऐसा भय होना चाहिए कि वे किसी भी वारदात को अंजाम देने से पहले सौ बार सोचें.

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रांची की वर्तमान स्थिति पर सवाल उठाते हुए रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि यह शहर कभी अपनी शांति और सौहार्द के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से बढ़ते अपराधों ने इसकी छवि खराब की है. उन्होंने अन्य राज्यों के कड़े प्रशासनिक मॉडल का उदाहरण देते हुए कहा कि बिना भय के सुशासन संभव नहीं है. अपराधियों में पुलिस का डर खत्म हो चुका है, जिसे बहाल करना सरकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही सुरक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो जनता का प्रशासन पर से भरोसा उठ जाएगा.