झारखंड में बढ़ते अपराध पर आक्रोश; रांची SSP दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन

Jharkhand News: झारखंड में बिगड़ती कानून-व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार, RIMS की एक डेंटल छात्रा के साथ हुए बलात्कार और एक मासूम तीन साल के बच्चे के साथ हुई अमानवीय घटना के विरोध में, BJP महिला मोर्चा ने SSP कार्यालय का घेराव किया. बड़ी संख्या में BJP महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम से रांची SSP कार्यालय तक मार्च निकाला, जहां उन्होंने जोरदार नारेबाजी की.

SSP दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन

BJP महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने SSP के दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए थे और मुख्य दरवाजा बंद कर दिया गया था. प्रदर्शन कर रहीं BJP महिला मोर्चा की कार्यकर्ताएं दरवाजा खुलवाकर SSP तक पहुंचना चाहती थीं, जिसके चलते वे पूरी ताकत से मुख्य दरवाजे को धकेल रही थीं. उनकी मांग है कि स्पीडी ट्रायल के जरिए दोषियों को मौत की सजा दी जाए. BJP नेताओं का आरोप है कि आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और झारखंड के लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

प्रदर्शन कर रहे BJP कार्यकर्ताओं जब अंदर जाने से रोका गया, तो उन्होंने ठीक मुख्य द्वार पर ही धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस विरोध प्रदर्शन में महिला मोर्चा के साथ-साथ BJP के रांची महानगर और रांची ग्रामीण, दोनों ही विंग के जिला अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया. राजधानी में बढ़ते अपराध और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को उठाते हुए, BJP ने यह तय कर लिया है कि वह राज्य सरकार या जिला प्रशासन को जरा भी ढील नहीं देगी.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट: कुमार चन्दन

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi हर पल की जानकारी । झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!