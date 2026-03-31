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मंदिर के दानपात्र से मिली पाकिस्तानी करेंसी, बाबा बैद्यनाथ धाम में सुरक्षा सख्त, हर बैग की होगी तलाशी

Deoghar News: देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में रखे दानपात्र में पाकिस्तानी करेंसी मिली. पाकिस्तानी करेंसी मिलने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है. अब सभी लोगों के बैग की सघन तलाशी की जाएगी.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 31, 2026, 05:11 PM IST

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बाबा बैद्यनाथ धाम में सुरक्षा सख्त, हर बैग की होगी तलाशी
बाबा बैद्यनाथ धाम में सुरक्षा सख्त, हर बैग की होगी तलाशी

Baba Baidyanath Dham: बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था अब और कड़ी कर दी गई है. मंदिर के दानपात्र से पाकिस्तानी करेंसी मिलने की घटना के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है. इसके बाद पूरे परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसको लेकर मंगलवार से बाबा मंदिर के सिंह द्वार, पूर्व द्वार, पेड़ा गली, पश्चिम द्वार और वीआईपी गेट प्रवेश द्वार पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की तैनाती की गई है, जिसका कार्य मंदिर के अंदर बैग लेकर प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं का जांच पड़ताल करना है. बगैर जांच के कोई भी श्रद्धालु अंदर प्रवेश नहीं कर सकता हैं. 

वहीं, इस पर निगरानी करने के लिए मंदिर मजिस्ट्रेट कमलेश कुमार समय-समय पर सभी मुख्य द्वार पर जांच करने के लिए पहुंचे. साथ ही मंदिर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं के बैग की जांच अपने सामने में करवाया. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के आदेशानुसार जांच पड़ताल किया जा रहा है. मंदिर में अब सीसीटीवी कैमरों की निगरानी पहले से ज्यादा सख्त कर दी गई है. इसके साथ ही मैन्युअल मेटल डिटेक्टर के जरिए श्रद्धालुओं की जांच की जा रही है. मंदिर में प्रवेश करने वाले हर श्रद्धालु के बैग की गहन तलाशी ली जा रही है, ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु अंदर न जा सके.

मंदिर के चारों मुख्य द्वारों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और हर प्रवेश द्वार पर विशेष चौकसी बरती जा रही है. इसके अलावा मंदिर के सभी प्रवेश द्वारों पर आईआरबी के जवानों की निगरानी मंदिर मजिस्ट्रेट की ओर से निरंतर किया जा रहा है, जो पूरी व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं. 

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एसपी सौरभ ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहां की मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर देवघर पुलिस लगातार प्रयासरत है. इसी को लेकर मंदिर में डेलिकेट पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, जिसमें बैग लेकर आए श्रद्धालुओं की जांच की जा रही है. मंदिर में हमेशा के लिए सुरक्षा व्यवस्था लागू हो और मूलभूत व्यवस्था किया जा सके, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के सभी बिंदुओं पर सुरक्षा ऑडिट किया है, सभी स्टेक होल्डर से बात विचार किया जा रहा है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को मूर्त रूप दिया जा सके.

रिपोर्ट: विकास राउत

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